Buzau: Un barbat a fost retinut de politie pentru trafic de droguri. Peste un kilogram de cocaina a fost ridicat in urma perchezitiilor

In aceeasi zi, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau, sub coordonarea procurorului de caz, au prins in flagrant delict un barbat din Arad, in timp ce acesta ar fi incercat sa vanda 300 de grame de cocaina, in municipiul Timisoara. Barbatul era insotit de o alta persoana, in varsta de 39 de ani.Din cercetari a reiesit ca, buzoianul, de 25 de ani, s-ar fi aflat in relatii infractionale cu barbatul din Arad. Buzoianul ar fi fost coordonat de acest barbat care i-ar fi stabilit intalniri cu diferite persoane din mai multe judete ale tarii, in scopul vanzarii drogurilor.Concomitent cu activitatea de prindere in flagrant delict, politistii au efectuat cinci perchezitii domiciliare in judetul Arad, la persoane banuite de trafic de droguri. In urma perchezitiilor, politistii au ridicat 1,05 kilograme de cocaina.Politistii au pus in aplicare patru mandate de aducere, iar persoanele au fost o conduse la sediul D.I.I.C.O.T. - B.T. Buzau, urmand a fi cercetate sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de droguri de mare risc.In urma audierilor, buzoianul de 25 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, urmand ca persoanele banuite sa fie prezentate instantei in cursul acestei zile pentru a dispune cu privire la masura preventiva. Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane. La actiune au participat politisti de combatere a criminalitatii organizate din Bacau, Arad si Timisoara. La activitati au participat si jandarmi din Buzau si Arad.