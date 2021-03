O cabana din Cluj a ars din temelii. Pompierii au descoperit cadavrul unei femei

"Trei autospeciale pentru stins incendii au fost alertate in aceasta noapte, in jurul orei 2,20, despre faptul ca conducatorii auto care circulau pe nodul rutier de urcare pe centura din apropierea localitatii Valcele vad o cabana izolata care este cuprinsa de flacari. Pompierii sositi la fata locului au gasit imobilul cu doua niveluri cuprins in totalitate de flacari, iar acoperisul acestuia s-a prabusit in primele momente ale interventiei. Pe timpul operatiunilor de stingere a incendiului au gasit corpul unei femei, in varsta de circa 50 de ani, care prezenta traumatisme incompatibile cu viata", se arata intr-o informare trimisa de ISU Cluj.Potrivit ISU Cluj, interventia a durat mai mult de trei ore "Operatiunile de stingere au durat mai bine de trei ore avand in vedere ca nivelul superior al casei era construit pe structura din lemn, iar casa, ce avea o amprenta la sol de circa 50 mp, a fost distrusa in totalitate", se mai arata in informarea ISU Cluj.