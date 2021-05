Cadavrele a doua persoane, descoperite pe raurile Bega si Mures din Timis

Potrivit sursei amintite, care citeaza opiniatimisoarei.ro , unul dintre cadavre a fost gasit in Timisoara, pe raul Bega. Autoritatile au fost alertate de un cetatean care a vazut un cadavru plutind pe Bega in zona podului din Piata Maria. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri , o ambulanta si un echipaj de Politie, iar din apa a fost scos cadavrul unui barbat de aproximativ 45 de ani care nu a fost inca identificat.Tot sambata pompierii de la Sannicolau Mare au intrat in alerta dupa ce, tot printr-un apel la 112, a fost anuntata prezenta unei persoane inecate in raul Mures, in apropierea localitatii timisene Igris. Si in acest caz cercetarile continua.