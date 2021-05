Cadavrul unui barbat de 71 de ani a fost gasit in raul Moldova, in zona municipiului Roman. Primele concluzii ale anchetatorilor

Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt a declarat ca trupul victimei a fost vazut de un sofer care a sunat la 112. A fost identificata victima , un barbat in varsta de 71 de ani din localitatea Roman, care nu a raspuns manevrelor de resuscitare efectuate de un echipaj medical solicitat pentru acordarea primului ajutor. In urma examinarii sumare a suprafetei exterioare a corpului nu au fost identificate urme vizibile de violenta . Corpul a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala, in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cu exactitate a cauzelor decesului", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt.Cercetarile continua pentru stabilirea cu exactitate a imprejurarilor si a fost intocmit un dosar penal de ucidere din culpa.