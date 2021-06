Un nou "caz Arad", dar langa Brasov. Cadavru carbonizat, descoperit intr-un autoturism incendiat

Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, maior Ciprian Sfreja, pompierii militari au fost alertati, in cursul diminetii, pentru a stinge un incendiu la un autoturism, in comuna Tarlungeni. Dupa ce focul a fost stins, in interiorul autoturismului a fost descoperit cadavrul carbonizat, a precizat, pentru AGERPRES, maiorul Ciprian Sfreja.Acesta a mentionat ca, deocamdata, cauza incendiului nu a fost stabilita.Politistii efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate cauzele si imprejurarile producerii evenimentului, ancheta fiind in curs de desfasurare, a transmis, marti seara, Inspectoratul de Politie Judetean Brasov.Conform unor surse, in interiorul autoturismului ar fi fost gasite mai multe butelii cu gaz.Potrivit acelorasi surse, cadavrul gasit in autoturismul incendiat ar fi al unei femei.