Cadavrul unui barbat, gasit in Masivul Parang de turisti. Nu a fost inca identificat

Salvamontistii din Petrosani intervin, duminica, pentru a cobori de pe munte cadavrul unui barbat."Actiune in derulare a salvamontistilor din Petrosani pentru recuperarea trupului unui turist decedat in Masivul Parang, zona Caldari Mija. Trupul neinsufletit a fost gasit pe o poteca secundara de catre doi turisti care au alertat echipele Salvamont", transmite Salvamont.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, Bogdan Nitu, a declarat pentru News.ro ca nu sunt suspiciuni de omor , in acest caz."Este vorba de un barbat care deocamdata nu a fost identificat. Nu sunt suspiciuni de omor. Salvamontistii si colegii de la Politia Petrila sunt in drum spre locul indicat, iar dupa ce va fi coborat de pe munte, urmeaza sa i se faca necropsia pentru a se stabili cu exactitate cauza mortii", a declarat Bogdan Nitu.Politistii fac cercetari in acest caz.