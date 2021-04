Cadavrul unui barbat, gasit intr-o piata din Targu Jiu. Principalul suspect a fost gasit de politisti

"La data de 26 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Tg-Jiu au fost sesizati prin apelul 112 de o femeie, din localitate, cu privire la faptul ca a gasit in Piata 9 Mai, in zona tarabelor pentru legume, un barbat in stare de inconstienta. Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca victima este un barbat de 60 de ani, din Tg-Jiu. Un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanta Gorj, sosit la fata locului, a constatat ca barbatul este decedat", a transmis, marti seara IPJ Gorj.Sursa citata a precizat ca la fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale si Politiei Municipiului Tg-Jiu, pentru a efectua cercetarea locului faptei si a stabili imprejurarile in care a avut loc decesul barbatului."Avand in vedere concluziile medico-legale preliminare, constand in faptul ca victima nu prezenta leziuni vizibile, in cauza s a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa. Ulterior, cadavrul a fost transportat la S.M.L. Gorj pentru efectuarea necropsiei si stabilirea, cu exactitate, a cauzei decesului", au mai precizat politistii.Acestia au explicat ca, urmare a autopsiei dispuse de politistii de investigatii criminale, a reiesit faptul ca moartea barbatului a fost una violenta."Politistii de investigatii criminale au continuat cercetarile, ocazie cu care a reiesit faptul ca, in seara de 26 aprilie a.c., in timp ce victima se afla in zona tarabelor pentru legume din Piata 9 Mai, a fost agresata fizic de un barbat de 38 de ani, din municipiul Targu-Jiu, in cadrul unui conflict spontan pe fondul consumului de alcool Urmare a cercetarilor efectuate, s-a dispus schimbarea incadrarii juridice a faptelor pentru care se efectueaza urmarirea penala din ucidere din culpa, in loviri sau vatamari cauzatoare de moarte si s-a dispus declinarea competentei in favoarea Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj", au mai explicat politistii.Barbatul banuit de savarsirea infractiunii a fost identificat de politisti si a fost condus la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj pentru audiere, fiind luata fata de acesta masura retinerii pe o perioada de 24 de ore.