Cadre medicale de la spitalul din Caracal, internate pentru COVID-19, isi ajuta colegii in tratarea pacientilor cu aceeasi afectiune

"Ajuta la administrare de tratament, la monitorizare. Cum au fost pozitivi, s-au internat si au fost de foarte mare ajutor, in sensul sa monitorizeaza, administreaza tratament, ingrijitoarele de curatenie fac curatenie, ne-au fost de un real ajutor" a declarat sambata, pentru News.ro directorul medical al Spitalului din Caracal, Alexandra PopaAceasta a precizat ca tratamentul pentru pacienti este stabilit de medicul curant, insa sprijinul celor calificati si care sunt internati este foarte important. Directorul medical al unitatii sanitare a precizat ca, nu in ultimul rand, important este sprijinul moral."Pentru pacienti chiar conteaza sprijinul moral, conteaza foarte mult. Atunci cand un medic sau asistenta ii sustine moralul e altfel decat atunci cand un coleg pacient face acest lucru", a adaugat medicul Alexandra Popa.De la debutul pandemiei, Spitalul Municipal Caracal s-a confruntat cu probleme privind infectarea in randul personalului medical. Astfel, 48 de medici, asistente si ingrijitoare de curatenie au fost infectati cu SARS-CoV-2. Trei cadre medicale sunt in prezent internate in spital, a precizat directorul medical al unitatii.