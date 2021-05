Trei cai liberi, in calduri, au facut prapad pe strazile din Vaslui. Cum au ajuns in centrul orasului VIDEO

Unul din cai s-a oprit asupra unei masini, pe care a avariat-o destul de serios, apoi au ajuns la centrul de afaceri, unde functioneaza si Evidenta Populatiei Vaslui, unde au inceput sa se bata si au spart o fereastra cu copitele.La fata locului au ajuns si politistii locali. Oamenii spun ca animalele sunt extrem de periculoase."Apoi omul il omoara cu doua picioare. Se intoarce cu spatele si l-a desfigurat. Caii aia au un stapan, nu pot umbla asa dezlegati. Vin ca ursii la gunoaie. Intra si omoara oamenii in cladire, pana la urma", a spus un localnic pentru reporterul ProTV. "E ceva de groaza, de domeniul groazei. Cei care se fac vinovati sa raspunda si sa plateasca daunele. Nu se poate. Nu ne civilizam nici intr-o mie de ani, daca mergem in ritmul asta", a spus alt localnicDirectorul Centrului de Afaceri din Vaslui, Florin Sirbu, a vazut la randul sau scenele socante cu caii lalsi liberi: "Cai agitati se aflau pe terenul imprejmuitor si prezintau un pericol pentru masinile din parcarea unitatii, dar si pentru cetatenii care la acea ora aveau treaba la Biroul de Evidenta Populatiei. Prezentau un pericol, in special, pentru persoanele prezente la birou si in exteriorul cladirii. Un geam a fost distrus si trebuie inlocuit, au fost sparte cateva gresii si a fost ravasit spatiul verde".Politia Locala i-a gasit pe proprietarii cailor, doi barbati care au fost amendati cu cate 500 de lei.