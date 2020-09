Calendar 5 septembrie. Azi il sarbatorim pe Sf. Prooroc Zaharia

Sfantul Zaharia a fost tatal Sfantului Ioan Botezatorul, Inaintemergatorul lui Iisus. Zaharia a fost preot la Templul din Ierusalim pe vremea imparatului Cezar August. In acea perioada, in Israel conducea Irod cel Mare, cunoscut ca fiind ucigasul de prunci.Din scrierile bisericesti aflam ca, pe cand slujea la Templul din Ierusalim, i s-a aratat ingerul Gavriil in sfantul altar, vestindu-i ca sotia lui, Elisabeta, va naste un fiu, ca rasplata pentru rugaciunile acestora."Ingerul a vestit lui Zaharia ca fiul sau va fi mare inaintea Domnului, nu cu cresterea trupului, ci cu a duhului. Ca atat de infranat si de postitor a fost, incat chiar cuvantul lui Dumnezeu a marturisit spre dansul: "A venit Ioan Botezatorul nici paine mancand, si nici vin band. Si se va umple de Duhul Sfant din pantecele maicii sale si pe multi din fiii lui Israel ii va intoarce la Domnul Dumnezeul lor. Acela va fi mergator inaintea lui Hristos, cu Duhul si cu puterea lui Ilie, aducand Domnului popor desavarsit", se arata in Scriptura.Zaharia s-a indoit atunci de cuvintele ingerului, iar pentru indoiala sa, a ramas mut pana cand i-a scris numele fiului pe o tablita, dupa nasterea acestuia.Potrivit unei inscriptii din secolul al IV-lea, descoperita in 2003, moastele Sfantului Zaharia se gasesc in Ierusalim, la Yad-Avshalom, alaturi de cele ale lui Simeon cel Batran.