Calendarul alegerilor parlamentare, publicat in Monitorul Oficial. Cand va incepe campania electorala

Hotararea intra in vigoare pe 7 septembrie.Potrivit documentului, campania electorala incepe pe 6 noiembrie si se incheie pe 5 decembrie, la ora 7,00, iar votarea are loc pe 6 decembrie, intre orele 7,00 si 21,00.Principalele repere din calendarul electoral sunt:* 9 septembrie - desemnarea judecatorilor in BEC* in termen de 5 zile de la infiintarea Biroului Electoral Central, cel mai tarziu la data de 15 septembrie - depunerea la BEC a protocolului de constituire a aliantelor electorale* 7 octombrie - termen limita pentru depunerea listelor de candidati si a candidaturilor independente pentru Senat si Camera Deputatilor, in circumscriptia electorala pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii* 22 octombrie - termen limita pentru depunerea listelor de candidati si a candidaturilor independente in circumscriptiile electorale din tara* 30 octombrie - imprimarea buletinelor de vot prin corespondenta pentru circumscriptia electorala pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate* 2 noiembrie - constatarea ramanerii definitive a candidaturilor pentru circumscriptiile electorale din tara* 4 noiembrie - stabilirea ordinii candidatilor pe buletinele de vot in circumscriptiile electorale din tara* 6 noiembrie - inceperea campaniei electorale* 3 decembrie, ora 24,00 - depunerea sau livrarea plicurilor exterioare continand documentele de vot prin corespondenta la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondenta* 5 decembrie, ora 7,00 - incheierea campaniei electorale* 6 decembrie, ora 7,00 - inceperea votarii* 6 decembrie, ora 21,00 - incheierea votarii.