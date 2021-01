O enoriasa din Suceava il contrazice pe IPS Calinic. A platit sute de lei, desi arhiepiscopul declarase ca nu se percepe taxa de inmormantare

In urma cu cateva zile, IPS Calinic a declarat ca nu exista o taxa fixa si ca fiecare ofera atat cat isi permite. Cu toate acestea, femeia il contrazice."In Parohia V. se cer cate 500 lei de preot, 200 lei pentru dascal, 150 lei pentru palimar. La inmormantare participa intotdeauna 2 preoti (ginere si tata socru - 1000 lei). Vi se pare normal? Am o inregistrare in acest sens. Sa o fac publica sau veti lua masuri?", ar fi spus femeia, potrivit site-ului oficial al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, citat in Adevarul.ro In urma mediatizarii scandalului, IPS Calinic a spus ca va face verificari. Mai mult, dupa declaratia sa initiala, cum ca nu s-ar percepe taxe, mai multi credinciosi, dar si preoti, l-au acuzat ca vrea sa dezbine "unitatea existenta intre slujitorii bisericii"."Acest "inalt" si "prea" si "sfintit", obisnuit cu minciuna, dezinformarea, manipularea, prin afirmatia facuta urmareste ceva anume impotriva preotilor bucovineni - slujitori daruiti credintei ortodoxe, cu mult har, cu lumina pe chip si in suflet.Desigur ca un nebucovinean cum este acest Calinic nu are cum supune corpul preotilor, decat dezbinand unitatea existenta intre slujitorii bisericii. El stie foarte bine ca se percep taxe.Prin negarea acestui fapt, are acum motive sa porneasca un alt "asalt" impotriva preotilor, pentru a-i supune total, pentru a-i umili, pentru a-i tine sub "atenta observatie", ca nu cumva sa i se opuna vreunul dintre ei. "Dezbina si condu" pare a fi deviza "inaltului", "prea"-ului si, pe deasupra, "sfantitului"", ar fi comentat un sucevean la o postare pe Facebook , pe tema taxei de inmormantare.Citeste si: ANAF va avea acces la toate conturile romanilor, incepand de luni. Ce informatii va putea verifica