Calugarii raniti in explozia din judetul Constanta, transferati in Germania, cu un avion al Armatei

Potrivit Ministerului Apararii, o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, desfasoara o misiune umanitara pe ruta Otopeni - Constanta - Frankfurt pe Main pentru transportul, in regim de urgenta, a doi pacienti aflati in stare grava.Echipa medicala este formata din specialisti ai SMURD Bucuresti si ai Ministerului Apararii Nationale.Aeronava a decolat de pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu in jurul orei 8.00.Cei doi calugari raniti in urma exploziei de la Manastirea "Sfantul Gheorghe" de langa Tichilesti erau internati la Spitalul Judetean Constanta, fiind intubati.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, sambata, in jurul orei 5.00, un echipaj SMURD C si o ambulanta a Serviciului Judetean i-au transportat pe cei doi catre aeroportul Mihail Kogalniceanu, unde au fost preluati de aeronava.Explozia s-a produs, joi seara, la o butelie dintr-o anexa a Manastirii Sfantu Gheorghe de langa localitatea Tichilesti. Au fost raniti doi barbati, unul de 45 de ani si altul de 50 de ani.