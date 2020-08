Camera Deputatilor a prelungit termenele de dezbatere si vot pentru sapte proiecte de lege incadrate in categoria celor de complexitate deosebita

Initiativele legislative, aflate in dezbaterea Camerei Deputatilor in calitate de prim for sesizat, aveau termene limita de dezbatere si vot final in 12 august si, respectiv, 1 septembrie.Astfel, deputatii au prelungit termenele de dezbatere si vot pentru trei propuneri legislative de modificare a legii educatiei, precum si pentru proiectul de lege pentru acceptarea Amendamentului la Conventia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 21 decembrie 1965, adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor parti la Conventie, la New York la 15 ianuarie 1992.De asemenea, au fost prelungite termenele pentru propunerea legislativa privind organizarea si functionarea Consiliului national pentru problemele rezervistilor si veteranilor din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala, pentru proiectul care prevede completarea listei utilizatorilor de telecomunicatii speciale cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si cu Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, precum si pentru propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati.Senatul este camera decizionala in cazul celor 7 proiecte