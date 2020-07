Proiectul de lege privind carantina si izolarea, adoptat de Camera Deputatilor

Cum s-au desfasurat dezbaterile pentru votul acestei legi

Principalele modificari ale legii adoptate in Comisia Juridica

Raed Arafat: E destinat oricarei amenintari epidemiologice

Raed Arafat: S-a ajuns la un proiect viabil

Au fost propuse mai multe variante pentru definitia carantinei si izolarii, iar in ceea ce priveste tratamentul, este mentionata explicit necesitatea acceptului celui vizat. Senatul este forul decizional pe propunerea legislativa a Executivului."Adoptam aceasta lege care va restrange niste drepturi si libertati pentru ca este nevoie ca sa ne protejam viata.Masurile din ultimele luni au fost eficiente, tinand sub control pandemia, insa acum intervenim legislativ ca urmare a deciziei CCR , decizie care arata insa o lipsa de maturitate si intelepciune a judecatorilor constitutionali, dar si a celor care au sesizat Curtea Constitutionala. Speram ca modul in care a fost adoptata acesta lege sa treaca de orice control de constitutionalitate", a declarat deputatul Ioan Cupsa, din partea PNL "Asteptam de la PSD si de la Pro Romania sa nu mai saboteze initiativele Guvernului si sa nu mai minimalizeze efectele pandemiei. Nu uitam ca ati condus Romania in ultimii 30 de ani si ati lasat sistemul sanitar in paragina. Asteptam si de la guvern mai multa transparenta. Asteptam de la dl presedinte sa isi ia in serios rolul de mediator in meciul PNL-PSD. USR va vota acest proiect", a declarat Ionut Mosteanu, din partea USR.Pe de alta parte Victor Ponta , liderul Pro Romania, a anuntat ca partidul sau va vota impotriva. "Nu a citit niciun deputat legea pe care o va vota astazi. Noi suntem consecventi si vom vota impotriva. Regret ca majoritatea din parlament voteaza aceste legi care apoi se dovedesc ca sunt scrise prost", a declarat acesta.Raportul favorabil in cadrul Comisiei Juridice a Camerei a venit si in urma discutiei cu secretarul de stat in MAI Raed Arafat , fiind acceptate mai multe amendamente. Printre modificarile ce au trecut de comisie, izolarea va fi obligatorie pentru bolnavi, carantina va fi instituita printr-un ordin al Directiei de Sanatate Publica pentru fiecare persoana si se aplica suspectilor. Ordinul DSP poate fi atacat in instanta Una din principalele amendamente asupra caruia deputatii din Comisie au cazut de acord prevede ca izolarea sa fie obligatorie pentru bolnavi si sa se faca in spital pentru bolnavi sau la domiciliu pentru asimpotmaitici. De asemnea, carantina va fi instituita printr-un ordin al Directiei de Sanatate Publica pentru fiecare persoana si se aplica suspectiilor de infectie. In plus, ordinul DSP poate fi atacat in instanta, iar carantina poate fi la domiciliu fie in spatii destinate pentru acestui lucru.O alta modificare prevede ca cei are parasesc carantina institutionalizata vor plati costurile acesteia, iar tratamentul va putea fi refuzat de catre pacienti in scris.Conducatorii institutiilor implicate pot dispune detasari pe durata limitata, de maxim 30 de zile, a personalului medical, paramedical si auxiliar specializat, prin ordin al ministrului sanatatii, al Comandantului actiunii sau, dupa caz, al conducatorului institutiei. Ordinul de detasare poate fi atacat, in termen legal, la instanta de contencios administrativ.Votul in comisie a fost 24 de voturi pentru raport si o abtinere.Lista modificarilor facute de catre Comisia Juridica poate fi consultata aici. Proiectul de lege privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice este destinat oricarei amenintari epidemiologice sau oricarui risc biologic, a declarat joi secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, in plenul Camerei Deputatilor."Proiectul de lege, care este acoperitor pentru orice situatie de risc epidemiologic sau biologic, este cu scopul de a proteja comunitatea si de a permite luarea masurilor de sanatate publica, de prevenire si de combatere a riscului epidemiologic si biologic. Au fost luate in considerare toate aspectele sesizate de CCR privind modul de implementare a masurilor, predictibilitatea termenelor si posiblitatea contestarii masurilor", a explicat Arafat.El a adaugat ca proiectul, amendat joi de Comisia juridica, permite stabilirea regulilor de prevenire si combatere a riscului epidemiologic in mod gradual si cu implicarea expertilor in domeniu, stabileste validarea masurilor de urgenta luate de comandantul actiunii, precum si mecanismul de luare a acestor decizii."In cazul bunurilor carantinate, o masura foarte rara, dar ce poate fi aplicata in situatii deosebite de risc major de contaminare - este prevazuta despagubirea daca bunurile sunt distruse, prin amendamentele care au fost aduse. Si totusi aceasta masura este una care se aplica rar si numai in situatii de risc de contaminare. In urma discutiilor de astazi si a amendamentelor aduse si aprobate in raportul Comisiei juridice, va rog sa aprobati proiectul", le-a spus Raed Arafat deputatilor.Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat, joi, la sedinta Comisiei juridice a Camerei Deputatilor in care a fost dezbatut proiectul Guvernului privind carantinarea si izolarea ca s-a ajuns la un proiect viabil, care permite autoritatilor "sa-si faca treaba".El a precizat ca proiectul introduce definitia carantinei si izolarii din regulamentul sanitar international, iar detasarea personalului medical pentru ingrijirea pacientilor cu COVID-19 se va face pe o perioada de maximum 30 de zile."Am venit cu acest proiect in urma deciziei CCR si am luat in seama toate aspectele ridicate privind masurile pe care le luam pentru combaterea raspandirii si pentru raspunsul la situatia cu COVID-19, dar proiectul de lege nu este facut numai pentru asta este un proiect mai general care prevede toate aspectele legate de carantinarea in situatii epidemiologice de risc biologic. In corpul legii sunt mai multe definitii care sa clarifice fiecare dintre termenii folositi. Pentru carantina si izolare am adoptat terminologia din regulamentul sanitar international, nu am mai ramas pe terminologia folosita in Romania. Atunci a ramas carantinarea pentru persoanele care sunt potential infectate si care sunt sanatoase si care sunt in perioada de incubatie, iar din punct de vedere al izolarii se refera la persoanele bolnave care sunt deja afectate, acolo se vorbeste de izolarea si internarea persoanelor", a explicat el, la sedinta Comisiei juridice.Potrivit acestuia un alt aspect discutat a vizat posibilitatea detasarii personalului necesar tratarii bolnavilor Covid."Ne confruntam cu o situatie foarte serioasa din punct de vedere al personalului si al asigurarii personalului in spatiile unde ingrijim pacientii cu COVID. Astfel, s-a decis ca este posibila detasarea prin ordin al Ministerului Sanatatii sau al coordonatorului, pe o durata limitata de maximum 30 de zile. Bineinteles, ordinele pot fi contestate de respectivele persoane, numai ca asta a fost singura solutie sa acoperim nevoile. (...) Ne confruntam cu o situatie diferita fata de luna aprilie. In luna aprilie situatia ne-a permis sa avem mai multi medici detasati in sectiile care se ocupau de pacienti cu COVID. Am ajuns pana la 300 si ceva pacienti internati la Terapie intensiva. (...) Acum problema devine mai complexa. (...) De aici, detasarea si managementul resurselor umane devine importanta", a subliniat Arafat.