Camera Deputatilor dezbate marti motiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Dezvoltarii

Deputatii au, marti, pe ordinea de zi a sedintei de plen dezbaterea si votarea motiunii simple impotriva ministrului Inn Stefan, pe care au depus-o 77 de deputati ai PSD Sedinta este programata la ora 14.00.In motiunea depusa impotriva ministrului Dezvoltarii si intitulata "Guvernul PNL dupa Grinda se cunoaste", PSD afirma ca, "daca marele dramaturg Ion Luca Caragiale ar fi trait in zilele noastre, cu certitudine ar fi gasit in ministrul << Grinda >> o sursa inepuizabila de inspiratie pentru comediile sale in care a surprins atat de bine viciile, neputintele, orgoliile si aroganta clasei politice din Romania".Social-democratii il acuza pe Ion Stefan de fals in declaratii publice, de descurajarea luptei anticoruptie si de disponibilizari ilegale, pentru rudele si amicii ministrilor."Toate << realizarile >> ministrului poarta marca guvernarii PSD", afrma PSD."Cea mai notabila realizare a ministrului este cohorta de rude, rubedenii, neamuri si politruci pe care a reusit sa o implanteze, pe functii caldute, bine remunerate, din administratia publica centrala si locala. Doar pentru aceasta asa-zisa realizare, domnul ministru Ion Stefan ar trebui sa-si dea unda verde pentru a pleca cu totul din functia guvernamentala, inainte de a compromite cu totul notiunea de ministru", sustine PSD.Deputatii ar fi trebuit sa dezbata in 9 iunie motiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Dezvoltarii Ion Stefan, procedura incluzand citirea motiunii de catre unul dintre semnatari, apoi prezentarea punctului de vedere de catre ministru si declaratii ale reprezentantilor grupurilor parlamentare.Textul motiunii a fost citit, insa ministrul a anuntat ca nu poate fi prezent in sala de plen din cauza unor probleme de sanatate, motiv pentru care, dupa consultarea liderilor de grup, presedintele de sedinta Florin Iordache a anuntat amanarea dezbaterii pentru o data ce urmeaza sa fie stabilita.La sedinta si-au inregistrat prezenta 101 din cei 329 de deputati.Pana acum, au fost adoptate cinci motiuni simple impotriva ministrilor Citu, Oros, Anisie, Vela si Alexandru.Potrivit Constitutiei, Camera Deputatilor sau Senatul poate adopta o motiune simpla prin care sa-si exprime pozitia cu privire la o problema de politica interna sau externa ori, dupa caz, cu privire la o problema ce a facut obiectul unei interpelari.