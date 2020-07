Camera Deputatilor si Senatul, in prima zi de sesiune extraordinara. Pe ordinea de zi se va afla initiativa "Fara penali in functii publice"

Ziare.

Parlamentarii vor vota in sesiunea extraordinara propunerea legislativa privind initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei Romaniei "Fara penali in functii publice", un proiect de lege pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, dar si modificarea concediului si a indemnizatiei lunare pentru cresterea copiilor.Luni, 6 iulie, de la ora 16,00, Camera Deputatilor l-a invitat in plen, la Ora prim-ministrului, la solicitarea PSD , pe premierul Ludovic Orban pentru dezbaterea politica cu tema: "Jaful Unifarm sub masca pandemiei! Schimbarea managerilor de spitale de catre Guvernul PNL cu scopul de a se face achizitii directe de masti de la Unifarm la preturi astronomice".Marti, 7 iulie, de la ora 17,00, plenul Camerei va continua dezbaterile asupra motiunii simple impotriva ministrului Dezvoltarii, Ion Stefan , intitulata "Guvernul PNL dupa Grinda se cunoaste!", initiata de 77 de deputati.Pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare a Camerei Deputatilor se afla mai multe ordonante de urgenta, printre care cea referitoare la organizarea si desfasurarea unor campanii de informare publica in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19.