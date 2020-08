Camere video 4K in zonele publice din Blaj. Imaginile pot detecta inclusiv numerele autovehiculelor

Potrivit edilului, primele camere sunt montate in aceste zile la cele trei intrari principale in oras, dinspre Alba Iulia, Tarnaveni si Medias."Municipiul Blaj va avea un sistem performant de supraveghere video, format din 128 de camere inteligente, care vor fi amplasate pe toata raza orasului. Primul modul, format din 32 de camere video, de cea mai inalta rezolutie, de la Full HD pana la 4K, este montat in aceste zile, la intrarile principale din municipiul Blaj, dinspre Alba Iulia, Tarnaveni si Medias, dar si in cele mai frecventate zone din oras, aceste camere fiind legate la un sistem nou de fibra optica. Camerele pot detecta inclusiv numerele autovehiculelor care tranziteaza orasul, imaginile fiind conectate la un sistem centralizat amplasat in cladirea Primariei Blaj", a transmis Gheorghe Valentin Rotar.Acesta a adaugat ca primele 32 de camere video inteligente vor fi amplasate pana in data de 15 septembrie, urmand ca in primavara anului 2021 sa inceapa montarea celorlalte 3 module."Prin acest nou sistem de supraveghere video vor creste siguranta si confortul locuitorilor si vom putea preveni si mai eficient abaterile de la normele de convietuire sociala de pe raza municipiului", a conchis primarul