Campania de vaccinare contra Covid-19 ar putea fi lansata in aceeasi zi in toate tarile europene. De unde vine propunerea

Data nu a fost inca fixata, potrivit acestor surse. "Am spus ca la nivel european va incepe in acelasi moment. De aici si interesul de a fi la comun", a precizat un consilier.Emmanuel Macron a anuntat acest proiect de campanie de vaccinare tuturor grupurilor politice din Adunarea Nationala.El le-a explicat ca "toate tarile europene isi vor lansa campania de vaccinare in aceeasi zi la sfarsitul anului", a rezumat in fata presei seful deputatilor din grupul republicanilor, Damien Abad.Intrebat de AFP, presedintele grupului socialistilor Valerie Rabault a confirmat ca seful statului a anuntat o campanie de vaccinare care va incepe in aceeasi zi "in toate tarile europene".La insistenta Germaniei, Agentia Europeana a Medicamentului a anuntat marti ca s-ar exprima in sfarsit pe 21 decembrie - cu o saptamana mai devreme - cu privire la vaccinul Pfizer/ BioNTech, deschizand calea unui posibil debut al vaccinarilor inainte de finalul anului.CITESTE SI: