Campania electorala a lui Donald Trump face reclama pe Facebook pentru inchiderea TikTok

Reclamele contin linkuri catre un sondaj de opinie privind interzicerea in Statele Unite a platformei online pentru materiale video scurte TikTok, proprietate a companiei ByteDance, cu sediul la Beijing. Campania lui Trump solicita numele si datele de contact ale celor care raspund la sondaj.'TikTok te spioneaza', afirma una din reclame, adaugand ca 'TikTok a fost prinsa in flagrant monitorizand continutul clipboard-ului din telefonul tau'.Aplicatia chineza este in atentia Washingtonului din cauza suspiciunilor ca guvernul de la Beijing ar putea obliga compania proprietara sa comunice datele utilizatorilor. Luna aceasta, secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca SUA 'au in vedere cu certitudine' interzicerea aplicatiilor media sociale din China, inclusiv Tik Tok. Aceasta este deja interzisa in India, alaturi de alte aplicatii chinezesti, inca din iunie.TikTok sustine ca nu a pus niciodata datele utilizatorilor la dispozitia Chinei si ca ar refuza o astfel de solicitare, daca ar fi facuta. Luni, o purtatoare de cuvant a declarat agentiei Reuters ca firma 'nu are nicio prioritate mai mare decat promovarea unei experiente sigure cu aplicatia, care sa protejeze confidentialitatea utilizatorilor'.Luna trecuta, cand Apple a comunicat dezvoltatorilor o versiune a sistemului de operare iOS, acestia au aratat imagini ale unor notificari generate de TikTok privind copierea datelor din clipboard, unde sunt stocate temporar datele utilizatorului intre copierea dintr-o aplicatie si transferul catre o alta. TikTok a aratat ca notificarile sunt provocate de o functie anti-spam, insa a incetat practica respectiva din 27 iunie.In privinta reclamelor de pe Facebook, TikTok a acuzat reteaua sociala ca 'ia bani pentru o reclama politica in care este atacat un concurent, in timp ce se pregateste sa lanseze o imitatie a TikTok'.Facebook nu a comentat imediat, la solicitarea Reuters. Conform unor informatii din presa, aplicatia Instagram a companiei, dedicata pana acum fotografiilor, va extinde in curand in SUA un test pentru formate video scurte, numit Reels.