Campania pentru curatarea si igienizarea autobuzelor STB continua in weekend. Peste 400 de angajati au fost mobilizati

Potrivit unui comunicat al STB remis AGERPRES, peste 400 de angajati s-au mobilizat in autobaze si depouri pentru a curata si igieniza mijloacele de transport din parcul STB SA, in interior si exterior."De altfel, curatenia vehiculelor se realizeaza zilnic, iar scopul acestor actiuni care se deruleaza la sfarsit de saptamana este acela de a spori gradul de confort oferit calatorilor. Totodata, fiecare vehicul va fi ulterior monitorizat pentru a seurmari mentinerea unui aspect decent", sustin reprezentantii STB.In contextul pandemiei de coronavirus, STB SA a luat toate masurile de precautie necesare si dezinfecteaza zilnic, conform prevederilor legale, toate vehiculele din parcul circulant.Societatea bucuresteana de transport public face apel la calatori sa respecte eforturile angajatilor sai si sa pastreze curatenia, atat in vehicule, cat si in statii, dovedind un comportament si spirit civic responsabil.