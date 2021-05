Campanie de succes in judetul Alba. De patru ori mai multi oameni imunizati la maratonul de la Blaj decat se asteptau autoritatile

Astfel, potrivit directorului executiv al DSP Alba, Alexandru Sinea, duminica s-au vaccinat in Blaj un numar de 804 persoane. Practic, aproape o treime dintre persoanele care s-au vaccinat de vineri pana duminica, in cadrul a cinci maratoane desfasurate in Alba, au facut acest lucru la centrul din Blaj.In total, in Alba s-au vaccinat la cele cinci maratoane 2.567 de persoane, din care 804, duminica, la Blaj, 714 la centrul drive - thru din Alba Iulia, deschis de vineri pana duminica, 618 in Sebes, de vineri pana duminica, 329 in Sebes, timp de trei zile, si 102, vineri, in Teius.Prezenta oamenilor la maratonul de vaccinare organizat duminica in municipiul Blaj a fost mult peste asteptarile organizatorilor, fiind epuizate in primele trei ore cele 200 de doze estimate a fi folosite in cadrul actiunii, astfel incat au fost trimise in regim de urgenta de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) Alba inca 300 de doze. Ulterior, au mai fost trimise alte doze.La primul maraton de tip drive - thru organizat in Alba, respectiv la Alba Iulia, dotat cu premii, s-au prezentat jumatate din numarul estimat de organizatori.In Alba Iulia procentul de vaccinare este de peste 28%, iar la nivelul judetului Alba, de peste 25%.