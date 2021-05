Statele Unite isi consolideaza prezenta in Romania: Investitii de 152 de milioane de dolari la Campia Turzii. Vor veni avioanele F-35?

SUA pun bazele unei prezente indelungate a US Air Force in Romania

Urmeaza F-35?

Potrivit unui comunicat al US Air Force , valoarea investitiilor se va ridica la 152 de milioane de dolari. Americanii vor efectua 15 lucrari de modernizare care vor viza infrastructura bazei aeriene.Sursa citata anunta ca modernizarile au ca scop consolidarea prezentei indelungate a US Air Force in tara noastra, scrie publicatia DefenseRomania.ro "Aceste lucrari pun bazele unei prezente indelungate a US Air Force in Romania . Campia Turzii este o locatie strategica care are nevoie de infrastructura moderna pentru asigurarea unei mai bune mobilitati a misiunilor aeriene si pentru a oferi facilitati de unde US Air Force poate da un raspuns rapid impotriva oricarei amenintari de securitate din regiune", se arata in comunicatul americanilor.Banii vor fi alocati prin programul European Deterrence Initiative.US Air Force anunta ca in perioada acestui an, intre lunile mai si august, vor fi demarate patru proiecte de modernizare la Campia Turzii. Americanii vor cheltui 30 de milioane de dolari pentru modernizarea pistelor, inca 32 de milioane de dolari pentru construirea unui depozit de combustibil modern, 68 de milioane de dolari pentru construirea altor depozite si hangare. Un alt contract de peste 14 milioane de dolari vizeaza lucrari de infrastructura.Modernizarea bazei va include si un nou depozit de munitii, investitie care se va ridica la aproximativ 1.7 milioane de dolari, dar si un centru de comanda pentru operatiunile aeriene in care se vor investi mai mult de 2 milioane de dolari.Potrivit sursei citate, lucrarile vor demara chiar din aceasta luna. Ca urmare a modernizarilor vor, la Campia Turzii vor putea opera inclusiv avioane precum C-5 Galaxy si C-17 Globemaster. Comunicatul US Air Force precizeaza ca noile hangare vor servi si avioanelor de vanatoare.Americanii vor efectua rotatii ale aeronavelor de lupta, ca parte a unei misiuni de descurajare a agresiunii Federatiei Ruse.Desi US Air Force nu precizeaza nimic despre tipurile avioanelor de vanatoare, nu e deloc exclusa dislocarea F-35 la Campia Turzii , in viitorul apropiat. Si nu ar fi prima data cand aeronavele de generatia a V-a ajung la Baza 71 Aeriana "General Emanoil Ionescu" de la Campia Turzii.In 2018 doua avioane F-22 Raptor apartinand Escadrilei 95 de Vanatoare, Unitatea 325 de Vanatoare, de la Baza Aeriana Tyndall din Florida au ajuns la Campia Turzii. Atunci, aeroanvele F-22 au efectuat zboruri de antrenament cu avioanele F-15 americane care erau dislocate temporar la Campia Turzii, dar si cu avioanele F-16 ale Fortelor Aeriene Romane.La baza de la Campia Turzii americanii au dislocat de-a lungul timpului si avioane F-15, F-16 sau F-22 Raptor.