Campioană națională la yachting, despre provocările pandemiei: „Decât să stai pe o plaja aglomerată mai bine ieși cu barca în larg și faci baie printre delfini”

Sub zodia yachtingului

Campioană națională în 2019

Provocările pandemiei

Corina Drugan s-a îndrăgostit iremediabil de sporturile nautice încă din fragedă copilărie, din anii regimului totalitar care a interzis navigația pe mare cu velierul din motive nu foarte greu de înțeles. Autoritățile comuniste se temeau că mulți români vor încerca să evadeze din lagărul comunist pe mare, așa că au restricționat această cale.Chiar și așa, tatăl Corinei, navigator experimentat, și-a îndrumat copiii spre aceste sporturi încă din copilărie. Corina și fratele ei au luat primul contact cu sporturile nautice acasă, la București, la baza de pe Lacul Tei. Acolo a învățat mai întâi să mânuiască un caiac, și tot acolo a învățat și cum să strunească un velier. Imediat după căderea vechiului, în 1990, a fost prima dată când a ieşit cu un velier pe Marea Neagră. Dar nu a fost așa cum s-ar fi așteptat.„Nu a ieșit prea bine, am avut rău de mare şi asta nu mi-a plăcut. A două oară când m-a convins tata am mers cu el într-o competiţie. Nu mi-a plăcut nici atunci, pentru că trebuia să execut rapid şi corect comenzile, iar tata ridica vocea când greșeam ceva. I-am spus atunci că dacă o să mai vin la următoarea regată, o să vin numai ca fac plajă pe yacht, nicidecum ca să manevrez barca“, a spus ea.Numai că din nou lucrurile nu au stat așa cum credea și s-a răzgândit. Cu timpul a prins microbul acestui sport, iar următorii pași au venit logic. A făcut mai întâi un curs de skipper, adică de comandant, iar atunci a înțeles și că yachtingul înseamnă nu numai sport, ci implică şi spirit de echipă. Treptat, tot ce a făcut a făcut doar în spiritul acesti sport, iar în urmă cu 12 ani a înființat propria școală de yachting.„În 2009, am transformat compania de PR SetSail în şcoala de yachting SetSail – un business de familie unde lucrez alături de tatăl meu, fratele meu şi soţia acestuia. Suntem toţi pasionaţi de yachting şi ăsta cred că este principalul ingredient al unui business de succes“, a explicat Corina. Cursurile, teoretice şi practice, au loc în Bucureşti, respectiv la Marea Neagră și au tot mai mare priză la români.Pe de altă parte, ea a continuat însă să concureze cu echipa SetSail la Campionatele Naționale, unde a devenit campioană.„La finalul lui 2019 deveneam campioni naționali ORC la clasa Racer pe ambarcațiunea SetSail Farr40. A fost o bucurie imensă pentru noi deoarece era ultima șansă să ducem Farr-ul 40 pe podium. În 2020 am schimbat barca. Acum concurăm pe SetSail Swan 42, o barcă foarte bună care are un palmares de invidiat”, spune sportiva.Anul 2020 și debutul pandemiei a blocat Campionatele Naționale și a afectat serios orice activitatea sportivă. Singura șansă, competițiile internaționale, unde echipa Corinei Drugan a ținut steagul sus.„2020 a însemnat pentru noi un an de antrenament și mai puțin de competiții. Singurele curse oficiale la care SetSail a participat au fost cele internaționale: o regatta în Bulgaria și faimoasa cursa Bosphorus Cup, unde echipajul a ocupat un spectaculos loc 4 în clasamentul overall.Sezonul 2021 l-am început în forță cu participarea la Campionatul European de Yachting ORC din Italia - Napoli /Capri. A fost un campionat cu peste 70 de ambarcațiuni participante, amânat cu un an din cauza pandemiei, dar organizat excelent și la care SetSail s-a clasat pe locul 3 la clasa B Chorintias. Această clasare ne-a bucurat foarte mult și ne-a ambiționat să ne pregătim intens pentru Campionatul Mondial de anul viitor”, a dezvăluit Corina Drugan.Din punct de vedere al afacerii, primul an de pandemie a însemnat o adevărată provocare. Lunile grele de lockdown din prima parte a anului 2020 nu puteau să nu lase urme.„Am fost destul de afectați de lockdown-ul din primăvara lui 2020. Chiar și luna iunie a fost o luna slabă pe partea de închirieri de ambarcațiuni deoarece nu se știa clar care vor fi măsurile de la o săptămâna la alta. Totuși, noi suntem norocoși. Yachtingul este un sport care se practică în aer liber și care îți oferă distanțarea socială de care este nevoie în această perioada. Școală de yachting SetSail s-a adaptat repede situației și a mutat cursurile de teorie online. Practica am efectuat-o la mare, în aer liber, imediat ce măsurile s-au mai relaxat.Începând cu luna iulie a anului trecut skipperii au început din ce în ce mai des să opteze pentru ieșirile cu barcă pe Marea Neagră. Decât să mergi pe o plajă aglomerată și să faci baie cu alte câteva zeci de oameni lângă tine, este de preferat să ieși cu barca în larg și să faci baie în apă curată, eventual chiar în tovărășia delfinilor”, susține ea.