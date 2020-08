Cancelarul austriac, Sebastian Kurz: "Este foarte probabil ca vara viitoare sa poata redeveni normala"

"Rezumand, as spune ca, pe baza a ceea ce stim astazi, este foarte probabil ca vara viitoare sa poata redeveni normala si spun ca ar trebui sa redevina", a declarat el in fata jurnalistilor."In acelasi timp insa, trebuie sa fie clar pentru noi ca lunile urmatoare vor fi o perioada dificila. Redeschiderea anului scolar, sezonul rece si numeroasele activitati care vor trece din nou din exterior in interior. La acestea se adauga valul anual de gripa", a continuat el.Austria vrea sa evite o noua izolare generala si ia in considerare, a explicat el, intarirea prevenirii infectiilor, care se inmultesc. In aceasta saptamana, nivelul de noi contaminari a fost de peste 300 pe zi, un record de la ridicarea treptata a masurilor de izolare.Viena a introdus masuri de izolare foarte devreme, de la mijlocul lunii martie, insa apoi le-a relaxat treptat de la mijlocul lui aprilie. A deschis mai intai magazinele, apoi cafenelele, restaurantele si teatrele, insa in iulie a introdus obligativitatea de a purta masca in supermarketuri.Austria, tara central-europeana care dispune de o buna retea de spitale , a fost relativ ferita pana acum de pandemia de coronavirus, comparativ cu alte state europene.Vineri, bilantul era de 733 de decese legate de boala COVID-19 de la aparitia epidemiei, care a contaminat oficial circa 26.400 de persoane.