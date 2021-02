Cancerul de col uterin, detectat cu un test urinar. Diagnosticarea ar putea sa devina mult mai simpla

In prezent, aceste forme de cancer sunt depistate cu ajutorul unei biopsii, care consta in prelevarea de celule din interiorul uterului si care necesita uneori si folosirea unui telescop fin. Procedura este dureroasa, iar 31% dintre paciente trebuie sa faca testul si a doua oara, din cauza problemelor tehnice sau a durerilor intolerabile care au influentat prima testare.Cercetatori de la Universitatea Manchester au pus la punct un nou instrument de detectare, bazat pe probe de urina sau de secretii vaginale, care pot fi obtinute prin autoprelevare la domiciliu. Potrivit studiului , publicat in revista Nature Communications, noul sistem a permis diagnosticarea corecta intr-un procent de 91,7% pentru femeile care sufera intr-adevar de un cancer endometrial - denumit si cancer de corp uterin, diferit de cancerul de col uterin, detectat la randul sau printr-un simplu frotiu. Pentru femeile fara cancer endometrial, testul a aratat o eficacitate in privinta diagnosticarii negative de 88,9%."Rezultatele noastre arata ca celulele canceroase din uter pot fi detectate in urina si in mostre vaginale cu ajutorul unui microscop", a declarat cercetatoarea Emma Crosbie, coordonatoarea studiului, intr-un comunicat.Conform declaratiilor sale, noua metoda ar putea servi pentru "o triere a persoanelor suspectate ca ar avea un cancer uterin", pentru realizarea unor examene mai amanuntite in cazul unui test pozitiv. "Cele care obtin un rezultat negativ vor fi astfel linistite, fara sa mai fie nevoite sa se supuna unor proceduri dezagreabile, invazive, cauzatoare de anxietate si costisitoare", a adaugat aceeasi cercetatoare. Acest studiu considerat promitator , care a fost realizat pe un grup de 216 femei dintre care 103 erau suspecte de cancer sau care stiau deja ca aveau un cancer uterin, va trebui sa fie "confirmat in cadrul unei cercetari mai ample", a adaugat Emma Crosbie, profesoara de oncologie ginecologica.Cancerul endometrial ocupa locul al saselea in clasamentul celor mai raspandite tipuri de cancer in randul femeilor, cu aproximativ 382.000 de diagnosticari noi si 89.900 de decese cauzate de aceasta boala la nivel mondial in anul 2018.Desi majoritatea femeilor primesc ingrijiri medicale destul de repede dupa aparitia primelor simptome - printre care se numara sangerari dupa menopauza -, cele 20% de femei care sunt diagnosticate in stadii avansate ale bolii nu beneficiaza decat de 15% sanse de supravietuire in urmatorii cinci ani.