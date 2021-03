Cand ar putea persoanele vaccinate cu doua doze sa renunte la masti. Raspunsul lui Valeriu Gheorghita

"Datele noastre de la CDC sugereaza ca persoanele vaccinate nu poarta virusul, nu se imbolnavesc si ca nu este doar in studiile clinice, ci si in date din lumea reala", a precizat Walensky intr-un interviu pentru postul de televiziune MSNBC.Walensky se referea la un nou studiu CDC in care au fost implicate aproape 4.000 de persoane, lucratori din prima linie, unii vaccinati, iar altii nu, care s-au testat saptamanal pentru infectii cu COVID-19 in perioada decembrie 2020 si martie 2021.Intrebat daca se va ajunge ca intr-o incapere in care sunt persoane vaccinate cu ambele doze, sa nu mai fie obligativitatea purtarii mastii, medicul militar Valeriu Gheorghita , coordonatorul campaniei nationale pentru vaccinarea anti-COVID spune ca in acest moment nu se pune problema."Vorbim de o recomandare a CDC, centrul american. In momentul de fata, Centrul European de Control al Bolilor nu a facut o precizare in acest sens, asa incat, tinand cont si de faptul ca vorbim si de alte tulpini, de alte variante virale circulante, cred ca la acest moment este prudent, fiind in plina ascensiune a valului 3, sa respectam cu strictete masurile de preventie, tocmai pentru a nu contribui inevitabil la cresterea numarului de cazuri. Chiar daca am fost vaccinati, e important sa intelegem ca pana nu avem un numar suficient de mare de persoane vaccinate nu suntem in siguranta", a precizat Valeriu Gheorghita, potrivit Digi 24. CITESTE SI: Cine are prioritate la vaccinarea anti-COVID. Primele precizari ale coordonatorului campaniei, medicul Valeriu Gheorghita "In ceea ce priveste renuntarea la aceste masuri de preventie strict la persoanele care sunt vaccinate si care nu au un profil medical la risc de a dezvolta o forma severa, care nu sunt imunodeprimati, aici, cred ca punctual putem adopta aceste masuri la un moment dat, dar trebuie sa asteptam o decizie la nivel national pentru acest lucru", a punctat coordonatorul national al campaniei de vaccinare.