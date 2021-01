Cand se vor putea vaccina profesorii. "Fiecare cand doreste sa se programeze va putea sa faca acest lucru"

Coordonatorul strategiei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca personalul din invatamant este inclus in etapa a doua de vaccinare si fiecare cadru didactic, atunci cand doreste sa se programeze, va putea face acest lucru.Valeriu Gheorghita a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, daca vor avea prioritate cadrele didactice in etapa a doua de vaccinare."Personalul din invatamant este inclus in etapa a doua de vaccinare alaturi de alte tipuri de activitati esentiale, fiecare cand doreste sa se programeze va putea sa faca acest lucru", a afirmat coordonatorul strategiei nationale de vaccinare.De asemenea, el a mai fost intrebat si daca elevii de clasa a XII-a, care au implinit 16 ani, pot fi vaccinati in aceasta etapa daca doresc acest lucru."Se respecta strategia de vaccinare. Daca, Doamne-fereste, unii dintre ei sunt in evidenta cu boli cronice care ii vulnerabilizeaza, cu siguranta au prioritate si asa si trebuie sa se si vaccineze", a explicat Valeriu Gheorghita.CITESTE SI: