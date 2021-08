Dacă nu ai o urgență și suni la 112, poți fi amendat? 21 de lucruri utile pe care trebuie să le cunoști înainte să apelezi serviciul unic

Ce este o situație de urgență

Accidente rutiere, la metrou, feroviare, de aviaţie, navale;

Accidente montane, în peșteri, canioane;

Accidente determinate de factori de mediu;

Alunecări de teren;

Avarii sau accidente industriale;

Explozii;

Incendii;

Arsuri termice - electrice - chimice;

Cutremure;

Fenomene hidrologice/meteo periculoase;

Fulgeraţi/trăsniţi;

Prăbuşiri utilaje - construcții – arbori;

Agresiuni animale cu victime, pericol de agresiune insecte, animale;

Persoană inconştientă;

Persoane conştiente căzute în locuri publice;

Intoxicaţii;

Probleme respiratorii severe;

Hemoragie gravă;

Febră;

Leşin;

Conflicte şi agresiuni fizice;

Lovire sau alte violenţe;

Omor/pruncucidere;

Rele tratamente aplicate minorilor;

Tâlhărie;

Furturi;

Înşelăciune;

Folosire armament, găsire muniție/elemente de armament;

Distrugeri de bunuri;

Droguri consum/trafic de droguri;

Evadare;

Tentativă de suicid;

Tulburarea liniştii şi ordinii publice;

Persoane dispărute/găsite, persoane rătăcite;

Transport ilegal de masă lemnoasă;

Pichet/miting de protest.

Puteți suna la 112 și dacă nu sunteţi sigur că aveţi o urgenţă

21 lucruri pe care trebuie să le știi despre 112

Cum se localizeaza apelul când suni la 112

Conform unui raport al STS , Serviciul de urgență 112 a fost apelat abuziv de peste 231.000 de ori, în prima jumătate a acestui an. Cele mai multe astfel de apeluri s-au înregistrat în Olt, Gorj, Harghita, Ialomița și Constanța. În doar șase luni, un adult din Olt a sunat la 112 de 22.456 de ori, folosind două cartele SIM prepay. Apelurile efectuate de acesta reprezintă peste 20% din numărul total al apelurilor din județ. Îngrijorător este faptul că sunt de zece ori mai mulți adulți care sună abuziv la 112 decât copiii.În perioada ianuarie – iunie 2021, conform statisticilor Serviciului de Telecomunicații Speciale, numărul de urgență 112 a fost apelat de 4.896.261 de ori, dintre care mai mult de jumătate, 57,86% au reprezentat urgențe (2.376.367), iar 42,14% non-urgențe (2.063.122). Din totalul apelurilor non- urgente înregistrate în primul semestru, un număr de 231.919 (11,24%) au fost apeluri abuzive. Sunt situațiile în care, chiar dacă nu au o urgență reală, persoanele sună la 112 pentru a glumi, pentru a aduce injurii operatorilor sau apelează numărul de urgență fără a spune nimic.Sunaţi la 112 dacă vă aflaţi într-o situaţie de urgenţă sau dacă aveţi motive să credeţi că cineva se află într-o situaţie de urgenţă. O situaţie de urgenţă reprezintă orice situaţie în care este ameninţată viaţa, proprietatea şi/sau mediul, fiind necesară asistenţa imediată a poliţiei, pompierilor, ambulanţei şi/sau jandarmilor.Operatorii vor evalua cu obiectivitate situaţia semnalată. Dacă cele relatate sunt de competenţa Serviciului 112, operatorii vor prelua datele specifice urgenţei şi vă vor pune în legătură cu dispecerii serviciilor specializate de intervenţie. Dacă situaţia semnalată nu este de competenţa Serviciului 112, operatorii vă vor îndruma către alte entităţi competente.În cazul evenimentelor care se desfăşoară în loc public şi care sunt raportate de mai multe persoane ( incendiu accident , inundaţie, agresiune fizică în stradă etc.), operatorul va solicita un set restrâns de informaţii pentru a stabili cu certitudine că evenimentul este unul deja raportat.Dacă nu aveţi informaţii suplimentare faţă de cele deja cunoscute de serviciile specializate de intervenţie, operatorul nu va mai transfera apelul dumneavoastră. Acesta este procedura de lucru în cazul apelurilor similare pentru a evita încărcarea liniei de urgenţă şi a asigura un răspuns prompt pentru următoarele apeluri de urgenţă.• 112 este numărul unic pentru apeluri de urgență pentru poliție, ambulanță, SMURD • 112 este numărul european pentru apeluri de urgență. 112 este operațional în toate statele Uniunii Europene, dar și în câteva alte state din afara Uniunii.• În România nu puteți suna la 112 dacă nu aveți o cartelă SIM în telefon.• Poți suna la 112 de pe o cartelă internațională. Nu este necesar să formați prefixul țării. Apelul este gratuit• Unde ajunge apelul când suni la 112: În România există câte un centru de preluare a apelurilor de urgență în fiecare județ. Centrul din București deservește și județul Ilfov. Apelul va ajunge în centrul aflat în județul din care a fost inițiat apelul. Dacă vă aflați la limita de județ, este posibil ca apelul dumneavoastră să ajungă la centrul din județul vecin. În această situație, operatorul 112 vă va transfera la centrul județean potrivit.• Dacă sunați la 112 și nu vi se răspunde imediat, înseamnă că toți operatorii sunt angajați în procesarea altor apeluri de urgență. Nu închideți! Operatorii 112 răspund la toate apelurile cât de repede posibil, în ordinea intrării lor în sistem. Dacă închideți și sunați din nou vă pierdeți prioritatea!• Când sunați la 112 vă va răspunde un operator care, în baza interviului, va identifica urgența, tipul acesteia, adresa evenimentului, vă va solicita date referitoare la identitatea dumneavoastră și a victimelor (dacă este cazul), va completa fișa de caz cu aceste informații și vă va pune în legătură, transferând totodată și fișa de caz, cu dispecerii de urgență din cadrul agențiilor specializate de intervenție (poliție, ambulanță, SMURD, pompieri, jandarmi). Nu închideți până când operatorul sau dispecerii nu vă spun că puteți închide.• Dacă nu sunteți sigur/ă că aveți o urgență, sunați la 112. Operatorul va evalua situația și vă va spune dacă cele relatate sunt de competența Serviciului 112.• Deși este indicat să sune persoanele implicate sau cineva de la fața locului, întrucât pot oferi mai multe detalii, sunați la 112 pentru a raporta o situație de urgență, indiferent dacă sunteți implicat sau nu.• Operatorii 112 vă adresează întrebări standard pentru a evalua caracterul de urgență, gravitatea situației și pentru a afla adresa evenimentului, astfel încât să primiți rapid ajutorul de care aveți nevoie. Interviul cu operatorul 112 nu întârzie intervenția la caz. Toate informațiile pe care operatorii 112 le completează în fișa de caz sunt transmise către agențiile specializate de intervenție.• Dacă ați sunat la 112 din greșeală, nu închideți! Rămâneți pe fir și informați operatorul că nu aveți o urgență și că ați apelat din greșeală!• Toate apelurile la 112 sunt înregistrate.• Nu sunați la 112 pentru a afla numere de telefon. 112 este numărul de telefon pentru situațiile în care viața, proprietatea sau mediul sunt în pericol. Numărul de telefon pentru informații este 118.932.• Persoanele cu deficienţe de auz şi/sau vorbire au la dispoziţie serviciul SMS 113 pentru a anunţa situaţiile de urgenţă prin SMS. Aflaţi mai multe despre modul de utilizare a serviciului SMS 113 și despre procesul de înregistrare în vederea accesului la serviciu, accesând linkul următor Dacă vă aflaţi într-o situaţie de urgenţă, care nu vă permite să comunicaţi cu operatorul, acesta vă va solicita să apăsaţi o tastă sau să faceţi un zgomot pentru a confirma faptul că este vorba despre un apel de urgenţă şi nu unul efectuat din greşeală. Urmaţi instrucţiunile operatorului! Acesta va transmite dispeceratelor de urgenţă toate informaţiile pe care le are despre apelul dumneavoastră (numărul de telefon, adresa abonamentului, localizarea apelului).În prezent, localizarea apelurilor la 112 de pe telefoane mobile se face la nivelul sectorului celulei de telefonie mobilă din care au fost generate acestea. Prin urmare, precizia localizării apelului variază în funcție de densitatea celulelor de comunicații mobile ale operatorilor de telefonie mobilă, aceasta fiind mai mare în zonele urbane și mai mică în zonele rurale. Dacă nu puteţi spune operatorului care este adresa exactă, căutaţi puncte de reper sau întrebaţi o persoană din zonă. Dacă deţineţi un smartphone, este util să cunoaşteţi felul în care vă puteţi afla coordonatele GPS pentru a le comunica operatorilor 112. Pentru a evita confuzii şi a economisi timp, precizaţi operatorilor 112 formatul în care vă sunt afişate coordonatele pe telefon (în format zecimal, de exemplu latitudine 44.4407808 și longitudine 26.0374528, sau în grade, minute și secunde, de exemplu N 44°26’26” și E 26°2’14”).Având în vedere necesitatea îmbunătățirii preciziei de localizare a apelurilor de urgență, STS este într-o fază avansată de testare a unor soluții software pentru terminalele mobile inteligente, în vederea transmiterii informațiilor de localizare GPS, pe durata apelului la 112.Dacă nu aveţi semnal în reţeaua proprie, apelul dumneavoastră va fi transmis către Sistemul 112 de un alt operator de telefonie care are acoperire în zonă. În aceste situaţii, operatorul de telefonie nu va transmite către sistemul de urgență numărul de telefon al apelantului. Operatorul 112 va solicita numărul dumneavoastră de telefon sau un alt număr la care puteţi fi contactat, pentru a putea să vă reapeleze, dacă apelul se întrerupe sau dacă este nevoie de repere suplimentare când echipajul ajunge în zona incidentului.În situația în care niciun operator de telefonie mobilă nu are acoperire în zona în care vă aflați, nu veți putea apela serviciul de urgență decât în anumite condiții, când există o rețea wireless în zonă la care vă puteți conecta, aveți un telefon compatibil cu tehnologia VoLTE, este activată funcția de apelare peste Wi-Fi din meniul telefonului și rețeaua în care este înregistrat SIM-ul din telefonul dumneavoastră oferă acest serviciu. Este important de știut că, pentru localizarea acestui tip de apel, operatorul de telefonie mobilă va transmite către sistemul de urgență poziția ultimei celule de telefonie mobilă în care s-a înregistrat telefonul.• La 112 nu sună niciodată ocupat. Dacă aţi apelat 112 şi sună ocupat sau nu se stabileşte conexiunea, încercaţi să apelaţi din nou de pe un telefon din altă reţea de telefonie mobilă. Este posibil să fie o problemă temporară de reţea.• Operatorii 112 vă adresează întrebări standard pentru a evalua caracterul de urgență, gravitatea situației și pentru a afla adresa/localizarea evenimentului, astfel încât să identifice și să vă pună în legătură cu toate agențiile de urgență competente să intervină. Dispecerii acestora pot adresa întrebări specifice, care vizează informații relevante pentru stabilirea tipului de resursă ce urmează a fi alertată pentru intervenția respectivă.• În acest moment, nu există standarde sau reglementări legislative la nivel european pentru recepționarea apelurilor de urgență prin Internet. STS a participat activ în proiecte europene pilot (EMYNOS, NEXES), care au avut ca scop testarea unor funcționalități de nouă generație, precum apelurile video, localizarea precisă a apelantului, comunicarea cu serviciile de urgență prin mesaje text în timp real.Apelul eCall este un apel de urgență generat de un dispozitiv IVS aflat la bordul autoturismului. De la 1 aprilie 2018, legislația europeană prevede dotarea fiecărui nou model de autoturism cu un astfel de dispozitiv. Apelurile eCall pot fi generate automat prin declanșarea unor senzori de pe mașină (ex: senzor de declanșare airbag) sau la acționarea manuală a unui buton de către unul din ocupanții vehiculului. La declanșarea apelului eCall, sistemul de urgență recepționează un set minimal de date transmis automat de dispozitivul din mașină, referitoare la localizarea accidentului, direcţia de mers, data şi ora accidentului, numărul de identificare al autovehiculului, tipul de combustibil folosit, numărul de pasageri etc.De asemenea, sistemul pune la dispoziția operatorului 112 o conexiune de voce cu ocupanții vehiculului, pentru confirmarea incidentului sau pentru a oferi informații suplimentare despre acesta. În situația în care ocupanții vehiculului nu comunică, agențiile de intervenție alertate simultan de operatorul 112 vor trimite echipajele de intervenție conform informațiilor transmise de dispozitivul IVS de la bordul autoturismului, care a declanșat apelul.Conform legii, apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numărul 113 ori la numărul 114 se va sancţiona cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei sau cu prestarea de la 100 de ore la 200 de ore de activităţi în folosul comunităţii.