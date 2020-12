Cand va ajunge urmatoarea transa de vaccinuri anti-COVID in Romania. Anuntul de ultima ora

Autoritatile au anuntat ca urmatorul transport va ajunge cu o zi mai tarziu decat era programat initial. Astfel, urmatoare transa de vaccinuri va ajunge pe 29 decembrie la Bucuresti, Cluj si Timisoara si o zi mai tarziu in alte centre."Din informatiile pe care le detinem, in opt tari s-a intarziat livrarea din cauza unor probleme tehnice ale producatorului.Astfel ca, la acest moment stim ca vor sosi noi vaccinuri anti-COVID-19 in Romania, dupa cum urmeaza:- in data de 29 decembrie in Bucuresti, Cluj si Timisoara;- iar in 30 decembrie in Brasov, Constanta, Craiova si Iasi.Va vom tine la curent cu eventualele actualizari sau modificari ale programului de furnizare ale vaccinurilor anti-COVID-19", a transmis Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19.Pana acum, in Romania au ajuns doar 10.000 de doze de vaccin. In schimb, tari ca Marea Britanie au actionat mult mai eficient, iar pana la aceasta ora au fost imunizati peste un milion de britanici. O situatie similara se inregistreaza in Statele Unite ale Americii, unde, de asemena, au fost vaccinati pana azi peste un milion de oameni.In Romania, lucrurile merg mult mai lent. Desi vaccinarea impotriva COVID-19 a inceput in aceasta dimineata, autoritatile isi propun sa incheie prima etapa de vaccinare abia la inceputul lunii februarie. Asta inseamna ca peste mai bine de o luna, daca toate lucrurile ar decurge conform graficului, in Romania ar fi vaccinate in cel mai bun caz circa o jumatate de milion de cadre medicale.CITESTE SI: