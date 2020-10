Comisia Judiciara din Senatul SUA va vota aprobarea nominalizarii judecatoarei Amy Coney Barrett la Curtea Suprema pe 22 octombrie

In timpul audierii de la Washington, liderul majoritatii din Senat, republicanul Mitch McConnell, a declarat in Kentucky ca Senatul are voturile necesare pentru confirmarea judecatoarei Curtea Suprema in postul de la Curtea Suprema, dand asigurari ca eforturile democratilor pentru intarzierea confirmarii nu vor avea succes.McConnell a mai spus ca se asteapta ca nominalizarea lui Barrett sa ajunga in plenul Senatului pe 23 octombrie, potrivit Bloomberg.In aceste conditii, Barrett ar putea investita in functie inainte de alegerile prezidentiale din 3 noiembrie dintre presedintele Donald Trump si fostul vicepresedinte democrat Joe Biden