Dominic Fritz, primarul ales al Timisoarei: Deja nu-i usor. O sa va dezamagesc in cateva privinte, voi lua decizii dure

Noul primar al Timisoarei, Dominic Fritz, a declarat ca va avea un Consiliu Consultativ format din specialisti cu care se va sfatui in legatura cu problemele orasului si ca, odata investit in functie, prioritara este combaterea pandemiei de coronavirus pentru care are in vedere o serie de masuri care sa le completeze pe cele luate de Guvernul Romaniei, fara a mentiona care vor fi acestea.Dominic Fritz a mai a dezvaluit ca joi a fost in vizita la Primaria Resita, unde s-a intalnit cu primarul Ioan Popa, de la care spune ca are de invatat."Am fost la Resita, unde este un primar ales pentru un al doilea mandat , cu larga majoritate, care a restructurat aparatul administrativ, si ne-am uitat la niste proiecte frumoase, eu vreau sa invat de la cei care au trecut deja printr-un proces de reforma, iar Primaria Timisoara are nevoie de asta", a precizat Dominic Fritz.Primarul ales a mai adaugat ca vineri USR Plus incepe negocierile cu PNL pentru guvernarea locala si a subliniat ca va impune recrutarea de directori doar pe baza de competente."Am nevoie de o majoritate, USR Plus a castigat 40 la suta, avem doar 13 consilieri, si maine incepem negocierile cu PNL, si in Timisoara si la nivel de judet, unde PNL a castigat. Maine (vineri, n.r.) vedem daca facem un prim pas al colaborarii. Nu vom incepe sa negociem functii pentru directori care sa ramana sau sa fie adusi. Vom negocia principii, sa recrutam oameni pe baza de competenta. Sunt curios daca gasim in PNL un partener. Nu e un secret ca la Timisoara au pierdut pentru ca in ultimii ani nu au respectat aceste principii, de administratie onesta si deschisa", a precizat Dominic Fritz.Primarul ales al Timisoarei sustine ca este adeptul masurilor dure si ca le va aplica, chiar daca acestea nu vor fi bine primite de unii dintre timisoreni."Trebuie sa schimbam lucruri de la radacina, deja nu-i usor. Imi suna telefonul toata ziua. Dar nu pot sa raspund si lumea se supara, am sedinte, intalniri... Astept sa am si un secretariat si lumea sa sune acolo sa ceara o programare telefonica. Trebuie sa imi prioritizez timpul. O sa va dezamagesc in cateva privinte, voi lua decizii dure, care n-o sa placa tuturor, dar asta e responsabilitatea mea ca primar si sunt hotarat sa actionez", a mai declarat Dominic Fritz.Judecatoria Timisoara a validat, joi, mandatul de primar al municipiului Timisoara, al lui Dominic Fritz. Urmeaza ca Prefectura Timis sa stabileasca o data pentru investitura in functie.