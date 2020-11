Vremea se raceste brusc in Romania. Cand vin ninsorile

"Pe masura ce ne apropiem de finalul ultimei luni din aceasta toamna, putem spune ca vremea isi urmeaza parcursul normal. Sambata si duminica vom observa o schimbare semnificativa, pentru ca vremea se va raci mai ales in partea de vest, centru si nord a tarii, unde vorbim de temperaturi maxime care nu vor mai depasi 9 grade Celsius, cu precipitatii mai ales spre seara si parcursul noptii, chiar predominant sub forma de lapovita si ninsoare si in zonele mai joase din partea de nord si centru a tarii, iar la munte vor predomina ninsorile. Este posibil si in partea de vest, centru si nord a tarii sa discutam de precipitatii mixte sau chiar ninsori , pe seara si in cursul noptii", a declarat Elena Mateescu, directorul ANM, potrivit digi24.ro Citeste si: Cod galben de ceata densa in 14 judete din Moldova, Transilvania si Muntenia