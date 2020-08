Candidatii exotici la alegerile din 27 septembrie si promisiunile lor bizare: salariu de un euro pentru primar sau etichete in functie de toxicitate

Pana atunci, cei care doresc sa ocupe o functie de conducere la nivel local au incercat sa castige notorietate pe diverse cai in comunitatile din care provin.Antreprenorul Octavian Badescu , candidat independent la Primaria Capitalei si initiatorul miscarii #hailatreaba, a spus intr-un comunicat de presa ca daca va fi ales primar, vrea sa aiba salariu fix de un euro si restul sa-l incaseze doar ca bonus de performanta. Acelasi sistem vrea sa il propuna si pentru angajatii din primarie."Sistemul de bonusare poate fi usor aplicat pentru Primarul General si la consilierii locali si la directorii din institutiile publice sau altor functionari cheie. Ȋn acest moment, tratam cam la fel un angajat performant ca pe unul care doarme la birou sau care vine cand isi aduce aminte, iar asta nu e deloc in regula. Se vorbeste mult despre calitatea profesionala slaba a functionarilor publici, dar nu am vazut masuri care sa genereze o schimbare in bine.Companiile private, inclusiv cele mari si multinationalele, folosesc bonusurile pentru a crea un mediu de lucru competitiv, pentru a motiva angajatii, pentru a-i retine si promova pe cei capabili. Ȋn plus, angajatorii pot economisi astfel si bani din fondul de salarii. Iar daca ne uitam ce aparat stufos avem in administratie, vom descoperi ca aceasta economie nu este deloc de neglijat", a precizat Badescu.Unul dintre obiectivele indraznete ale candidatului PMP la Primaria Cluj-Napoca, profesorul Fitiu Avram este ca locuitorii din Cluj-Napoca sa manance mai sanatos. Planul este sa impuna obligativitatea etichetarii fiecarui produs, inclusiv a celor din supermarket-uri, in functie de impactul chimic al produsului sau poluarea generata de transportarea produsului pana in Cluj-Napoca.Candidatul PMP propune ca fiecare produs sa poarte o eticheta, de exemplu, culoarea rosu pentru produsele cu nivel inalt de poluare si continut chimic, iar culoarea verde pentru produsele organice.Exista deja produsele certificate bio care sunt etichetate cu un simbol verde, dar profesorul Fitiu Avram vrea sa mearga si mai departe. Toate produsele intrate in Cluj-Napoca vor fi etichetate conform gradului de impact asupra sanatatii clujenilor. Acest lucru inseamna ca merele poloneze vor avea culoarea rosu deoarece transportul acestora pana in Cluj-Napoca are un nivel inalt de poluare din cauza folosirii carburantilor si substantelor folosite in cultivarea lor.Constantin Fratila, in prezent presedintele Asociatiei Constructorilor si Investitorilor Dobrogea (ACID), vine din mediul privat pentru a candida la Primaria Constanta. El vrea sa mute cartierul social Henri Coanda din centrul Constantei si sa taie ajutoarele sociale."As vrea sa fie clar pentru toata lumea. Nu este o actiune extremista. Cand ma refer ca Henri Coanda ar trebui mutat de acolo, si il voi muta, cu siguranta il voi muta, ma refer la cei care sunt, in momentul de fata, acolo, cazati, pe motive de probleme sociale si care, de fapt, traiesc acolo din munca si din taxele noastre, ale mele, ale societatii mele, ale angajatilor mei, si mi se pare absolut dreptul nostru sa stabilim unde sa facem acest cartier, nicidecum in centrul Constantei. Am auzit tot felul de comentarii, ca acolo nu e centrul Constantei.Ba da, este in mijlocul cartierului Tomis Nord, discutam de dezvoltarea acelei zone. Si ati vazut ca dezvoltarea strazii Stefanita Voda, trecand de la acea unitate medicala de acolo, la Vivo, blocuri noi, si ca atare, da, este in mijlocul orasului. Sunt asistati social, sunt de acord sa suportam asistenta sociala, dar pentru cei care nu pot munci. Sub nici o forma, cei care vor putea munci nu vor mai primi ajutor social. Ajutorul social care se da in momentul de fata, in Romania, il consider ca fiind o spaga electorala sau o spaga de pace sociala prost inteleasa. Pacea sociala o faci pentru oamenii care nu pot munci. Iar acolo, in cartier, sunt oameni care pot munci", a spus Constantin Fratila.Cat despre ce se va intampla cu locuintele deja amenajate, Fratila a explicat ca se pot amenaja spatii de birouri, gradinite, cat si altele.Partidul Neamul Romanesc (PNR) il arunca in cursa electorala pentru functia de Primar General al Bucurestiului pe generalul (rez.) Mircea Chelaru, fost al sef al Marelui Stat Major al Armatei Romane.Mircea Chelaru a anuntat ca va avea urmatorul slogan de campanie: "Un primar cu adevarat GENERAL". Deviza sa de viitor edil al Capitalei este "Ordine si disciplinaAfisul lui Cristinel Hotescu, candidatul USR PLUS pentru Primaria Ramnicu Sarat, a devenit viral pe internet din cauza numelui sau. Cu toate acestea, candidatul spune ca numele nu il reprezinta."Eu vreau sa promovez opusul in politica, nu am tangenta cu numele.Sunt relativ nou in politica, am intrat in anul 2018, cand m-am alaturat initiativei "Fara penali" si apoi USR, ca mi-am dat seama ca e singura forta politica care este tangentiala cu idealurile mele in viata.Sunt profesor de istorie si vreau sa promovez un model de corectitudine", a raspuns candidatul pentru Primaria Ramnicu Sarat pentru Newsweek.ro Intr-o situatie asemanatoare cu Cristinel Hotescu se afla si candidatul PSD Mugurel Minciuna pentru comuna Cetateni.