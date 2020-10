Toti oamenii PMP-ului la parlamentare. Lista fostilor PSD-isti, traseisti si politicieni "exotici" girati de Traian Basescu

Cristian Diaconescu

Urmatorii pe lista pentru Camera Deputatilor sunt:. Pe lista PMP Bucuresti pentru Senat se mai aflaLiderul PMP, Eugen Tomac, a anuntat sambata inscrierea luiin partid."Se pare ca suntem primul partid care si-a depus astazi lista de candidati pentru Bucuresti la Camera Deputatilor si Senat. Traversam o perioada foarte grea, nu am mai avut o asemenea situatie, ca in plina criza de sanatate publica sa avem alegeri parlamentare. Prin urmare, cred ca toata clasa politica are in fata un test extrem de important, acela de a-i convinge pe romani ca democratia nu poate fi suspendata, chiar si in asemenea situatii si trebuie sa dam un vot responsabil pentru un Parlament care are in fata o sarcina extrem de grea, aceea de a pregati tara de o perioada extrem de dura. Un Parlament care trebuie sa vina sa dea legi bune pentru economie, pentru sanatate, pentru educatie", a spus Tomac la sediul BEM.El si-a exprimat regretul ca romanii trebuie sa voteze un Parlament tot de 500 de parlamentari, si nu de 300, asa cum s-a decis la referendum. Tomac a amintit ca din 2018 exista la Legislativ un proiect privind reducerea parlamentarilor la 300, insa pana in prezent Camera Deputatilor nu l-a votat."Este o nevoie de o reforma reala a Parlamentului si noi vom merge in Parlament pentru a transmite acest mesaj, pentru a duce lupta mai departe privind reducerea numarului de parlamentari la 300, pentru a face mult mai eficiente institutiile care sunt in coordonarea Parlamentului, cum este de exemplu Avocatul Poporului, care trebuie ales de cetateni si ne vom bate pentru acest obiectiv in viitorul Parlament. Suntem pregatiti sa punem umarul ca viitoarea majoritate parlamentara sa fie mult mai aplicata pe prioritatile tarii, si nicidecum pe chestiuni care pun intr-o lumina proasta Parlamentul. Nu avem voie sa ne jucam cu destinele tarii, dand legi extrem de proaste pentru persoane, pentru grupuri de interese sau pentru oameni care nu au nimic in comun cu asteptarile pe care le au romanii fata de clasa politica", a afirmat presedintele PMP.Tomac a precizat ca obiectivul PMP este obtinerea unui scor de 10% la alegerile parlamentare.La, lista e deschisa de inginerul de profesie, fost membru al PDL timp de 15 ani, partid pe care l-a parasit in anul 2013. A fost consilier judetean si subprefect. Clement Negrut este in Cancelaria Primului Ministru si a candidat fara succes pentru CJ Alba.PentruPMP Alba intra in cursa cuLista pentrue deschisa de. A debutat in politica in anii 90', atunci cand s-a inscris in Partidul Socialist (PS), ajunge ulterior in PDSR, este numit subprefect, iar in anul 2004 este suspendat din functie intrucat a participat la campania electorala a unui candidat social-democrat. In anul 2009 ajunge subprefect PSD , dar este dat afara intrucat strangea semnaturi pentru partidul lui Mircea Geoana , ProDemo, partid in care s-a inscris ulterior. In anul 2014 face pasul catre Partidul Miscarea Populara (PMP). In urma alegerilor locale din anul 2016, Florin Remetan este ales consilier judetean.Lista de laeste deschisa de. Cand era consilier judetean la Arad a contribuit cu 33.900 de lei la bugetul PSD, avand una din cele mai generoase cotizatii din judet.Lista pentrue deschisa de secretarul de stat de la Ministerul Economiei,, care a fost implicat in comert ilicit cu petrol irakian. In anii 2000, in presa romaneasca au aparut anchete ample desprea afacerile cu petrol facute de acest controversat afacerist. Evenimentul Zilei scria in 2005 ca o firma la care era actionar, Bulf Drilling Oil&Services (BDOS), a luat petrol din Irak, efectuand plati ilicite catre regimul Sadam Hussein. In perioada afacerii, ONU impusese un embargo regimului condus de Saddam Hussein. Astfel, firma a ajuns pe lista neagra ONU. Catalin Bulf spunea ca a fost trimis la Bagdan de fostul ministru al economiei, Dan Ioan Popescu. Banii urmau sa ajunga la Petrom , insa nu au ajuns, ci au fost directionati catre Statele Unite, unde o instanta ar fi constatat ca la mijloc a fost o mita de jumatate de milion de dolari.va deschide lista PMP pentruin judetul Arges. Istoricul s-a fotografiat cu tabloul maresalului Antonescu din propria casa.deschide lista pentru. A fost deputat roman, ales in 2012 din partea PP-DD. In timpului mandatului a trecut la grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.Lalista e deschisa de fostul pesedist, fratele lui Dumitru Sechelariu. Sergiu Sechelariu a fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor in Guvernul Nastase. In 2004, aflat la Bacau, alaturi de fratele sau, pe durata campaniei electorale pentru turul doi al alegerilor locale, Sergiu Sechelariu a recunoscut ca prin pozitia sa in Guvern a luat fonduri din alte judete si le-a adus la Bacau, pentru a rasplati voturile primite de Dumitru Sechelariu in urma cu patru ani. De asemenea, el i-a avertizat fara echivoc pe bacauani ca vor pierde fonduri de la Guvern daca vor avea alt primar decat fratele sau. Dupa aceste afirmatii a fost inlocuit din functie.Fostul ministru al Apelor si Padurilor,, candideaza pentru. In 2011-2016, ea a fost presedintele Organizatiei de Femei a PNL , functie din care a demisionat in semn de protest fata de faptul ca organizatia din Bihor nu a mai pus-o pe listele pentru alegerile din 2016. Pana la urma a fost primita pe listele organizatiei de Constanta in 2016, dar nu a obtinut mandatul de senator pe care si-l dorea, astfel ca a trebuit sa se multumeasca cu un post de consilier pe probleme de mediu al presedintelui CJ Ilfov, Marian Petrache . Lalista e deschisa de, presedintele Organizatiei Municipale a PMP Botosani, este pe primul loc pe lista pentru, iar, fost ministru al Dezvoltarii in Guvernul Mihai Razvan Ungureanu , este pe primul loc pe lista pentruLalista este deschisa de, fost senator PDL (2004-2008) si fost deputat PDL (2008-2012). A candidat, pe 27 septembrie 2020, fara succes, la Primaria orasului Hunedoara.Lacandideazacare a candidat, fara succes, pe listele PMP pentru postul de presedinte al CJ Hunedoara. Si-a inceput cariera politica in PDSR/PSD, a trecut la UNPR , apoi la PRU Hunedoara. A trecut la PNL, devenind dupa alegerile din iunie 2016 consilier local, dar a fost exclus anul trecut.Viceprimarul in functie al Brasovului, va deschide lista partidului pentru, in timp ceva deschide lista partidului pentruRobert Turcescu este un jurnalist si om politic roman. La 21 septembrie 2014, Robert Turcescu a explicat in direct la B1 TV ca a fost ofiter acoperit, cu gradul de locotenent-colonel, si ca renunta la emisiunea pe care o facea la acest post.deschide lista la. Este un politician roman, deputat de Buzau in Parlamentul Romaniei in mandatele 2008-2012 si 2012-2016 din partea PSD si in mandatul 2016-2020 din partea PMP. In timpul celui de al doilea mandat , a trecut in iulie 2018 la ALDE . Este fiul lui Victor Mocanu, fost senator de Buzau si presedinte al Consiliului Judetean din partea PSD.Adrian Mocanu a votat cu PSD-ul pe legile impotriva justitei. Tatal sau la acel moment era deja condamnat intr-o prima instanta pentru coruptie . Are o sentinta definitiva de 3 ani si 6 luni. A primit la nunta 1 milion de euro, iar nunta lui a fost celebra prin faptul ca Marian Vanghelie a venit la marele eveniment cu elicopterul. Mama lui pensionara in 2019 primea 11.400 RON pe luna de la stat.Lacandideaza senatorulcare desi a fost ales pe listele PMP, a activat in grupul ALDE din iulie 2018.Lista PMP la Cluj este deschisa delasi dela. Fost membru PNTCD si al ANR, Avram Fitiu, un anti-european declarat, a fost si la PLUS, fiind prieten cu Dacian Ciolos . A parasit partidul si acum candideaza pe listele PMP. Profesorul isi imbraca studentii in costume populare la examenele finale si ii indeamna sa prezinte retete culinare specifice zonelor din care provin.In prezent, Fitiu Avram face parte din echipa de conducere a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale avand functia de subsecretar de stat.Dorinel Ionel Munteanu, fostul antrenor de la Otelul Galati, care a deschis lista de consilieri la primaria Galati, candideaza pentru un loc de senator.Cunoscut si ca "Munti", "Neamtul" sau "Furnica", este un antrenor roman de fotbal si fost jucator. Face parte din "Generatia de aur" a echipei nationale de fotbal a Romaniei, alaturi de alti jucatori, cum ar fi Gica Hagi si Gica Popescu . In martie 2008, a fost decorat cu Ordinul "Meritul Sportiv" clasa a III-a, pentru rezultatele obtinute la turneele finale din perioada 1990-2000 si pentru intreaga activitate., fiica cea mica a fostului presedinte Traian Basescu va deschide lista la. Elena Basescu a fost europarlamentar in perioada 2009-2014 unde s-a remarcat prin mai multe gafe. Elena Basescu a candidat pentru PE ca independent, fiind ajutata de colegii ei de la aripa tanara a PD-L.Dupa ce a obtinut mandatul, s-a reinscris imediat in PDL primind in aceeasi zi de la Monica Iacob-Ridzi documentele necesare pentru a redeveni membru PDL, gata completate.Citeste si:deschide listele la. Incepand cu anul 2001, Claudiu Palaz a facut parte din echipa de conducere a prefecturii pe vremea cand aceasta reprezenta interesele guvernului condus de Adrian Nastase . La jumatatea guvernarii liberale a lui Tariceanu, Claudiu Palaz este avansat in functia de subprefect al Constantei. In 2009, ajunge sa fie cel mai tanar prefect al Constantei. A ajuns ulterior locotenent-colonel de justitie militara, in rezerva si a schimbat trei partide (PDL, UNPR si PMP).Primul pe lista pentrueste liderul local al PMP,, iar lista pentrueste deschisa de. Iulian Vladu a fost validat ca deputat PDL pe data de 13 august 2008, in legislatura 2012-2016, a devenit membru PNL, iar Alexandru Oprea a fost seful CJ Dambovita si membru PSD.a fost subprefect al judetului Dolj, a intrat in politica in anul 2016, atunci cand s-a inscris in ALDE. A ocupat mai intai functia de vicepresedinte al organizatiei judetene, pentru ca mai apoi sa devina presedinte al ALDE Craiova. A fost eliberata din functie pentru ca s-a decis sa candideze din partea PMP la primaria Craiova. Nu a castigat si acum deschide listele la. Liderul senatorilor PSDva deschide listele PMP Dolj ladupa ce social-democratii nu l-au pus pe un loc eligibil.Liderul PMP Galati, deputatul, si fostul rector al Universitatii Dunarea de Jos,, deschid listele formatiunii politice judetene la, respectivCatalin Cristache a intrat intr-un scandal dupa ce Partidul Miscarea Populara a fost dat in judecata de firma care a tiparit, in 2014, materialele electorale cu care formatiunea a participat la alegeri, relateaza G4Media. Impotriva PMP au fost intentate 96 de procese pentru recuperarea unei datorii de 4,6 milioane de lei.Iulian-Gabriel Birsan a fost membru PCR in perioada 1978-1989. In legislatura 2004-2008, Iulian-Gabriel Birsan a fost ales deputat al judetului Galati pe listele PD.Lista laeste deschisa de, iar lacandideaza, fost ministru al Economiei si fost senator PDL/PNL (2008-2016). A fost judecat in dosarul Gala Bute - Elena Udrea , dar a fost achitat definitiv.Lista de candidati e deschisa lade actualul deputat. A fost condamnat la 5 ani si sase luni pentru complicitate la inselaciune . A fost inchis intre 1999 si 2003 la Galati si la penitenciarul Poarta Alba. LacandideazaPrimul pe lista pentrueste, fost presedinte al Consiliului Judetean Tulcea. Este trimis in judecata de DNA intr-un dosar privind finantarea campaniei electorale a lui Traian Basescu din 2009, caz in care mai sunt judecate Elena Udrea si Ioana Basescu. Lacandideaza Romulus Iaru.