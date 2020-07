Candidaturile la alegerile locale se depun pana pe 18 august / Campania electorala incepe in ziua de 28 august

Autoritatea Electorala Permanenta mai informeaza ca perioada electorala aferenta alegerilor locale din acest an va incepe cel mai tarziu la data de 29 iulie 2020, petru ca in data de 2 august 2020 sa fie constituit Biroul Electoral Central."Birourile electorale de circumscriptie vor fi constituite la data de 8 august a.c., data de la care vor putea fi inregistrate aliantele electorale si vor putea fi depuse candidaturile.In ceea ce priveste aliantele electorale, la alegerile locale, acestea se pot constitui intre partide politice sau aliante politice la nivel judetean ori local. Un partid politic nu poate face parte, la acelasi nivel, decat dintr-o singura alianta electorala. La alegerile locale din 2020, aliantele electorale se inregistreaza la biroul electoral de circumscriptie judeteana sau la biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, dupa caz, pana cel mai tarziu la data de 11 august 2020.", se mai arata in comunicat.Pentru aliantele electorale propunerile de candidati se fac in scris, in doua exemplare originale si doua copii, sub semnatura conducerii organizatiilor judetene ale acestora si pe baza listei sustinatorilor, listele cu propuneri de candidati trebuind semnate si de conducerile judetene ale fiecarui partid politic din alianta. Daca aliantele electorale se constituie la nivel comunal, orasenesc, municipal sau de sector al municipiului Bucuresti, listele se semneaza de conducerea aliantei si se contrasemneaza de conducerea fiecarei organizatii locale din coalitie.Pentru candidaturile la consiliul local si functia de primar din aceeasi circumscriptie electorala, respectiv pentru candidaturile la consiliul judetean si presedintele consiliului judetean din aceeasi circumscriptie electorala, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti vor prezenta cate o singura lista de sustinatori.