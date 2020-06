Canicula in sud si sud-est pana miercuri seara. Cod galben de vreme instabila in 15 judete

Ziare.

com

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de marti, in intervalul orar 12:00 - 20:00, in zona Carpatilor Orientali, cea mai mare parte a Dobrogei, sudul Moldovei si estul Munteniei, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata si se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si, izolat, grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20 - 25 l/mp si, pe arii restranse, 30 - 50 l/mp.Judetele afectate de Codul galben sunt: Tulcea, Constanta, Galati, Braila, Ialomita, Calarasi, Vrancea, Buzau, Prahova, Brasov, Covasna, Harghita, Suceava, Neamt si Bacau.Totodata, ANM a emis o informare de canicula , valabila in intervalul 30 iunie, ora 12:00 - 1 iulie, ora 18:00, in regiunile sudice si sud-estice, unde temperaturile maxime se vor incadra intre 33 si 36 de grade, iar in cele vestice intre 32 si 34 de grade.Disconfortul termic va fi accentuat la amiaza, mai ales in zonele de campie din aceste regiuni, in timp indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge sau va depasi usor pragul critic de 80 de unitati.Specialistii mentioneaza ca disconfortul termic se va mentine accentuat si in urmatoarele zile, iar ITU va atinge si depasi usor pragul critic de 80 de unitati, mai ales in zonele de campie.