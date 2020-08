Cantitate uriasa de materiale feroase si neferoase, fara documente legale, recuperata de politisti

Potrivit Politiei Romane, in 27 august, politistii de la transporturi au avut o actiune pentru combaterea sustragerilor din vagoanele de marfuri, precum si de componente de la mijloacele de material rulant.Astfel, politistii, cu sprijinul a 25 de angajati feroviari, au verificat 55 de trenuri de marfa in statiile de cale ferata si 35 in triaje.Totodata, au fost facute controale in depouri, revizii, parcuri reci, in linie curenta, precum si in magazii de piese de schimb, fiind constatat un caz in care au existat nereguli."In cadrul actiunii, au fost verificate 138 de unitati care au ca obiect de activitate colectarea de deseuri de metale feroase si neferoase, de unde au fost recuperate 2.355 de kilograme de astfel de materiale, pentru care nu exista documentatia legala. Politistii au intocmit 3 dosare penale, in care sunt cercetate 5 persoane", arata Politia Romana.De asemenea, au fost facute 62 de controale la firme de paza care asigura securitatea in sistemul transporturilor feroviare.Politistii au aplicat 195 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 116.555 de lei.De exemplu, in urma controlului facut la o societate comerciala, politistii Sectiei Regionale de Politie Transporturi Bucuresti au descoperit aproximativ 15.000 kilograme de deseuri de saboti de franare si 75.000 de kilograme de roti si bandaje de roti provenite de la vagoane, pentru care se efectueaza verificari cu privire la actele de provenienta.La randul lor, politistii Serviciului Judetean de Politie Transporturi Arges au facut un control la o societate ce are ca obiect de activitate achizitionarea de materiale reciclabile. Un barbat ar fi valorificat, in anul 2017, la centrul de colectare 42.500 de kilograme de fier vechi, despre care ar fi specificat ca provin din gospodaria proprie si ar fi incasat 40.933 de lei. Acesta nu ar fi declarat nici veniturile realizate, in vederea sustragerii de la plata impozitelor catre bugetul general consolidat al statului. In cauza, a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.