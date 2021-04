Capitala ar putea intra in carantina dupa noul ordin al Ministerului Sanatatii. Andreea Moldovan: "Nu stiu daca premierul Citu stie de publicarea noilor criterii"

Criterii noi de carantinare a localitatilor

Aflata in studioul Digi24, Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a confirmat ca ordinul intra in atributiile ale si ca l-a semnat."Acest ordin intra in atributiile mele si atunci era normal sa semnez. Nu pica din cer. Au inceput discutiile in din urma cu o luna. Am avut discutii cu cei din CNSU. Am agreat o forma finala pe care am supus-o discutiilor in comitetul tehnico-stiintific. S-a votat la final si s-a acceptat aceasta forma finala.Nu este un ordin mai dur si doar mai obiectiv. Are niste indicatori ce pot fi cuantificabili.Carantina nu se decide pe un singur criteriu ci se iau in calcul mai multi indicatori. Acest oridn se refera si la zonele metropolitane, deci nu ne uitam doar la localitati mai mici ci la intregi zone. Este important sa avem un aspect macro, nu doar la o localitate mica", a declarat Moldovan, pentru sursa citata.Intrebata daca Bucurestiul este in carantina dupa noua grila, Andrea Moldovan a raspuns: "Bucurestiul este in carantina si pe vechea grila", dupa care s-a contrazis singura: "Aceste criterii au fost discutate in comitetul tehnico stiintific. Nu stiu daca domnul prim-ministru stie. In mod cert domnul ministru al Sanatatii stie." Ministerul Sanatatii a elaborat un ordin prin care introduce noi criterii pentru carantinarea localitatilor . Astfel, pe langa rata de incidenta a cazurilor Covid-19, se va lua in calcul si nivelul de testare, precum si gradul de ocupare a paturilor din spitale si sectiile ATI.Actul normativ modifica si se completeaza Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a masurilor de prevenire si limitare a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2, din 22 iulie 2020.Ministerul Sanatatii introduce un punctaj, pe baza unei grile, pentru evaluarea riscului epidemiologic dintr-o localitate, in vederea instituirii carantinei zonale. Municipiile si zonele metropolitane cu peste 100.000 de locuitori risca sa intre in carantina daca au minimum 60 de puncte, iar restul localitatilor daca au minimum 70 de puncte. Rata de incidenta cumulata in 14 zile de la care se poate institui carantina este de 3 cazuri la o mie de locuitori.Criteriile pentru instituirea carantinei zonale pentru municipii/zone metropolitane cu peste 100.000 de locuitori sunt: numar de teste efectuate in ultimele 7 zile, rata de pozitivitate in ultimele 14 zile, rata de incidenta cumulata in 14 zile, trendul incidentei cumulate pentru ultimele 14 zile, numar de cazuri din focare/nr. total cazuri din UAT* 100, grad de ocupare a paturilor ATI in judet, grad de ocupare a paturilor destinate pacientilor cu COVID-19 in judet.