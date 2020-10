Capitala intra in scenariul rosu de la miezul noptii. Mastile devin obligatorii peste tot, iar scolile, gradinitele, restaurantele si teatrele se inchid

Masurile prevazute de CMSU

Declaratiile lui Orban

CMSU a decis ca masca sa fie obligatorie in Bucuresti in toate spatiile publice inchise si deschise, iar restaurantele, cafenelele, teatrele, cinematografele si salile de jocuri de noroc vor fi inchise pentru urmatoarele 14 zile, iar activitatea didactica va fi suspendata in toate unitatile scolare, incluzand gradinitele si universitatile.Astfel, cursurile vor fi desfasurate online. Decizia CMSU vine dupa ce rata de infectare in Capitala a ajuns luni la 3,19 la mia de locuitori.-purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise si inchise;-activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de prepare, comercializare si consum al produselor alimentare sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor este interzisa;-activitatea restaurantelor si a cafenelelor din hoteluri, pensiuni sau alte unitati de cazare este permisa pentru persoanele cazate;-activitatea cu publicul a operatorilor licentiati in domeniul jocurilor de noroc este interzisa;-organizarea si desfasurarea activitatii in cinematografe, institutii de spectacole si/sau concerte este interzisa;-suspendarea temporara a activitatilor didactice care presupun prezenta fata in fata, din unitatile de invatamant, cursurile desfasurandu-se online.Masurile intra in vigoare pe 20 octombrie, la ora 0:00. Ludovic Orban a declarat, luni, inainte de sedinta Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta: "Reglementarile privitoare la situatia modului de organizare a procesului educational se refera la invatamant si la prescolari, adica la gradinita. Cele doua trepte, 1 si 3 la mie, nu afecteaza desfasurarea altor activitati, cum sunt activitatile in crese si in afterschool-uri. Nu fac obiectul reglementarii.Odata cu organizarea cursurilor online, afterschool-ul normal nu prea mai poate sa functioneze, pentru ca daca elevii nu se duc la scoala si participa online la procesul educational, si afterschool-ul nu va mai putea functiona, dar afterschool-urile si cresele nu sunt in cadrul reglementarilor. In cazul in care opteaza sa functioneze, vor functiona. Nu fac parte din activitatile care intra sub restrictii atunci cand este depasit indicele de 3 la mie", a afirmat Orban.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat luni 2.466 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2, numarul total al imbolnavirilor ajungand astfel la 182.854. In ultimele 24 de ore a fost prelucrate 8.040 de teste. De asemenea, s-au inregistrat si 59 de decese, bilantul fiind de 5.931. In prezent, 757 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva. Bucurestiul, care a trecut duminica de pragul de 3 in ceea ce priveste incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori, inregistreaza o crestere a acestui indicator, la 3.19.