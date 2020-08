Capitala Romaniei, sub zodia crimei organizate. Cum si-au impartit clanurile interlope Bucurestiul

Sectoarele Capitalei- teritoriile interlopilor

Sunt zeci de clanuri interlope in Romania, iar Capitala are cel putin doua astfel de grupari in fiecare sector. Aproape in fiecare an, liderii acestor familii de infractori ajung dupa gratii, insa, nu dupa mult timp, generatia tanara vine si le ia locul. Iar tinerii infractori par sa fie mai agresivi ca parintii lor.Cateva dintre clanurile care actioneaza in Capitala nu sunt originare de aici, ci au radacinile prin judete limitrofe, cum ar fi Ilfov, Ialomita sau Prahova.Unul dintre cele mai periculoase clanuri, Duduianu, a ajuns din nou in atentia publica inca de la sfarsitul lunii iulie 2020, cand politia a intrat peste mai multi membri ai gruparii acuzati de manelisti celebrii ca i-ar fi santajat, i-au talharit si i-ar fi pus sa cante gratis la petreceri.Printre cei care au depus plangeri au fost Florin Salam si Nicolae Guta. Unii dintre ei au fost retinuti, altii sunt cercetati in libertate.Insa, pe 4 august 2020, un incident dramatic a socat din nou opinia publica. Unul dintre liderii clanului Duduianu, Florin Mototolea zis Emi Pian a murit dupa o incaierare cu un membru al unui clan rival dupa o partida de barbut. Potrivit unor surse judiciare, citate de Ziare.com, numele acestuia este Gheorghe Emanuel Richard, mebru al clanului Rinu. Totul s-a petrecut in jurul orei 3 dimineata, pe o strada din cartierul Giulesti. Povestea clanului Duduienilor incepe inca de la sfarsitul anilor '80 in comuna Sintesti (Ilfov), "raiul" furturilor de fier vechi. Pentru ca localitatea era prea mica pentru ambitiile lor, fratii Ion, Cristofor si Niculae Duduianu- tatal lui Florin Mototolea si-au unit fortele si au intrat in "afaceri" in Pantelimon- Sectorul 2 al Capitalei.In aceasta actiune nu au venit singuri, ci insotiti de alte factiuni ale familiei. In caz de nevoie aveau ajutoare la indemana.Fiecare sector al Bucurestiului este "controlat" de unul sau mai multe clanuri interlope.este dominat de clanul Geamanu, devenit celebru dupa ce cativa membri i-au furat limuzina finantatorului FCSB Gigi Becali . Liderul gruparii, Sandu Geamanu, este in prezet in puscarie. In 2014 a fost condamnat definitiv la 27 de ani de inchisoare pentru omor . Acesta, impreuna cu alti trei asociati, au ucis in bataie un batran in 2011, de la care au furat bunuri in valoare de jumatate de milion de lei.Clanul Gemenilor imparte Sectorul 1 cu membrii clanului Sadoveanu, sau clanul Belgienilor, condus de Cristian Mitrache, unul dintre cei mai longevivi interlopi din Bucuresti. Grupaarea se ocupa in general cu proxenetismul si a controlat multi ani piata prostiuatelor din Capitala.este controlat de clanul Caran, specializat in traficul de droguri si de persoane, dar si jafuri, camatarie, furturi din TIR-uri. Unul dintre liderii Caranilor este acum la inchisoare pentru trafic de persoane. In 2017, unul din liderii gruparii, Emil Raducan, a fost prins de politie chiar intr-un tunel pe care si-l construise ca ascunzatoare in propria casa. Aurel Caran, liderul gruparii, condamnat in 2012 la trei ani de inchisoare, a fost unul dintre invitatii la petrecerea organizata de CFR Cluj in mai 2019 pentru castigarea campionatului, asa cum relata Gazeta Sporturilor.In, suprematia o detine clanul Chira, specializat in traficul de persoane, prostitutie si camatarie, liderul gruparii - Aurel Chiara fiind recunsocut pentru violenta si brutalitatea actiunilor sale, detalii ce reies chiar dintr-o ancheta a procurorilor DIICOT din 2016.Ininfractionalitatea este controlata de clanul Sportivilor. Taxe de protectie, fraude cu carti de credit si infractiuni cu violenta sunt specialitatile membrilor gruparii.Actualul sef al clanului Sportivilor, Marius Alecu, a fost implicat intr-o rafuiala in Capitala, la inceputul lunii ianuarie 2020, in urma careia a ramas fara un deget. Si Clanul Gruia este stapan peste o parte din Sectorul 4. Interlopii sunt recunoscuti pentru evaziune fiscala si talharii.Tot aici mai activeaza si Clanul Vancica, in domeniul contrabandei cu tigari.In sectoarele 4 si 5 activeaza pe piata drogurilor de mare risc, membrii gruparii Stoaca.este "adjudecat" de una dintre cele mai cunoscute si periculoase grupari de interlopu: Camatarii. Proxenetism, lipsire de libertate, camatarie si santaj sunt doar cateva dintre acuzatiile pentru care au fost condamnati camatarii.Liderii, fratii Sile si Nutu Camataru, au fost condamnati in 2016 la 5, respectiv 7 ani de inchisoare, insa daca Nutu Camataru a fost liberat conditionat in luna martie a anului trecut, Sile Camataru a mai primit o condamnare la 6 ani de inchisoare pentru proxenetism.Inal Capitalei, legea o fac "Luptatorii". Gruparea este recunoscuta pentru santaj, taxe de protectie si camatarie in cartierul Militari. Eugen Preda, capul retelei, a fost condamnat la 12 ani de inchisoare pentru furtul armelor din unitatea militara de la Ciorogarla, fiind liberat conditionat in noiembrie 2017.Unul dintre cei mai cunoscuti si periculosi interlopi pe care i-a cunoscut Capiatala Romaniei este Ion Titisor, alias Fane Spoitoru. E a murit a murit, in anul 2016, intr-o clinica medicala din Israel, in urma unui accident vascular celebral. Si-a castigat celebritatea in anii '90, cand a devenit regele neincoronat al lumii interlope a Capitalei, insa a avut un trecut infractional inca din perioada regimului comunist.Si-a inceput activitatea infractionala inca din adolescenta cand, dupa ce a fost injunghiat la o nunta, nu a mai putut sa practice box-ul si s-a apucat de furat. In 1977 a fost arestat pentru prima data, insa celebritatea si-a cunoscut-o in vara anului 1992 cand a taiat cu sabia un politist. A fugit in Canada, insa a fost expulzat si incarcerat in Romania.Cei mai importanti lideri ai lumii interlope care "s-au ridicat" dupa arestarea lui Fane Spoitoru au fost arestati in 2004 in cadrul unei actiuni de "curatare" a Bucurestiului. Este vorba despre fratii Ion si Vasile Balint, sefii clanului Camataru, despre care s-a spus ca ii amenintau pe debitori cu cei trei lei pe care ii tineau la o ferma de la marginea Capitalei. In tinerete, prin 1988, de numele fratilor Camataru se leaga mai multe spargeri date in Bucuresti. Au fost eliberati prin decrete prezindentiale din puscarie, in 1990.Apoi au inceput sa se specializeze pe infractiuni de santaj, proxenetism, inselaciune , taxa de protectie si camatarie. Sile Camataru a fost condamnat in 2012 de magistratii Instantei Supreme la 13 ani de inchisoare pentru fapte de proxenetism, santaj, constituire de grup de crima organizata.Alt cap interlop care a fost arestat in 2004 este Ion Voinea zis "Ion a lu' Stoaca", seful clanului Stoaca.Tot atunci au fost arestati si alti membri importanti ai clanului printre care si Gabriel Gheorghe, Alexandru Florin Voinea, Vasile Voinea, Nicolae Marin zis Nicu Spaniolu, toti implicati in traficul de droguri.Alta grupare care a dominat zona Chitila - Bucurestii Noi este clanul Gemenii, cunoscuti dupa ce au furat masina lui Gigi Becali.Influenta Gemenilor s-a mai diminuat in ultimul timp, dupca ce capii acestuia au fost bagati la puscarie.Si sefii vechi ai clanului Duduianu au ajuns la Puscarie. Nicolae Duduianu, in anul 2019, tatal lui Emi Pian, interlopul ucis, pe 4 august in Giulesti, a fost condamnat la inchisoare pentru ca a trecut intentionat cu masina peste un pieton care traversa regulamentar.Dupa ce o perioada a parut ca s-au mai linistit, noua generatie de interlopi au inceput sa isi revenidice teritoriile. Chiar Florin Mototolea, intr-un interviu luuat tatalui sau si postat pe Facebook promitea ca nu-l va dezamagi.O alta situatie in care a fost adus in discutie numele clanului Duduianu a fost in octombrie 2017 cand Liviu Dragnea , a iesit flancat de doi bodyguarzi de la procesul privind dosarul angajarilor fictive de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman, judecat la Instanta Suprema,S-a discutat la acea vreme ca cei care i-au deschis drumul lui Dragnea ar avea legaturi cu temutul clan Duduianu, insa informatia a fost infirmata de Horia Constantinescu, seful OPC Constanta.Interlopul Florin Mototolea va fi inmormantat duminica, au spus membrii ai familiei lui pentru reprezentantii presei.La cateva ore dupa ce interopul Emi Pian a fost ucis, politia a inceput razii in toate sectoarele din Bucuresti. In urma acestora au fost confiscate mai multe pistoale si arme albe.Ministrul de Interne si Seful Politiei Capitalei au dat asigurat ca oamenii onesti nu vor avea de suferit si ca sunt cu ochii pe infractori.Vineri, principalul suspect in cazul mortii lui Florin Mototolea a fost retinut