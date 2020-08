Capsula SpaceX a parasit Statia Spatiala Internationala pentru a reveni pe Pamant

"Detasare confirmata. Dragon efectueaza patru lansari pentru a se indeparta de pe @Space_Station", a scris pe Twitter SpaceX alaturi de imagini care arata capsula parasind SSI.Primii astronauti care au ajuns pe Statia Spatiala Internationala la bordul unui aparat american in aproape 10 ani, in capsula SpaceX, au plecat sambata catre Pamant, in ciuda riscurilor din cauza uraganului din Florida."Si iata-i plecati!", a scris pe Twitter NASA, anuntand ca Bob Behnken si Doug Hurley au parasit ISS.Amerizarea este prevazuta duminica, la ora 14.41 (18.41 GMT) in Golful Mexic. A fost mentinuta in vestul Floridei, in momentul in care furtuna tropicala Isaias, care ar putea redeveni un uragan, ameninta coastele orientale ale peninsulei de sud-est a Statelor Unite.Bob Behnken si Doug Hurley au devenit primii astronauti care au fost condusi pe Statie, la 400 de kim de Terra, de o societate privata, sub contract cu NASA.Pentru trei miliarde de dolari, acordati din 2011 printr-un contract cu pret fix, SpaceX a promis NASA sase calatorii dus-intors catre ISS, cu patru astronauti la bord.Astronautul francez Thomas Pesquet a aflat in aceasta saptamana ca va calatori la bordul Crew Dragon in a doua sa misiune pe ISS, in primavara lui 2021.