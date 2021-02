Obligata sa intre a cincea oara in carantina, una dintre cele mai bogate comune din Romania contesta ordinul lui Raed Arafat in instanta

Potrivit tion.ro , primarul din Dumbravita, care este una dintre cele mai bogate comune din Romania, a declarat ca a mobilizat de fiecare data autoritatile locale pentru a tine sub control situatia ratei din localitate si explica ca 90% din populatia Dumbravitei se deplaseaza in Timisoara la munca, la fel si peste 1.000 de elevi care merg la scoala in oras, deci mobilitatea este mare."Masurile de carantinare nu sunt eficiente, practic rata ramane constanta la mia de locuitori. E o rata mare, dar nu necesita si nu justifica masura de carantinare. Noi, ca localitate, am luat masurile necesare si am vorbit cu reprezentantii hipermarketurilor s i-am rugat sa restranga numarul de clienti, politia locala a facut anunturi pentru toate unitatile alimentare sa respecte masurile. Unde nu se respectau masurile, s-au respectat masurile coercitive si s-au dat amnezi.La proxima intrare in carantina, am facut un memoriu inainat CJSU si CNSU, in care am explicat de ce masura de carantinare este ineficienta, rata de infectare calculandu-se pe un numar de locuitori mai mic decat cel real. Rata de infectare nu scade cu masurile de carantinare si mai mult decat atat, ca masurile de carantinare s-au luat diferentiat diferit fata de alte localitati. Astazi (n.r - 17 februarie) am inaintat actiunea in instanta prin care am cerut anularea masurilor pentru Dumbravita. Vom face toate eforturile pentru a limita aceasta pandemie. Intrarea in carantina a Dumbravitei afecteaza activitatea locuitorilor si pericliteaza activitatea scolara", a declarat Horia Bugarin, potrivit tion.ro.In Dumbravita, rata de infectare era miercuri 17 februarie 2021 de 7,69 la mia de locuitori.