Carantina in orasul Bragadiru si in comuna Chiajna a fost prelungita. Anuntul Prefecturii Ilfov

"Masura de carantinare a fost prelungita pentru o perioada de 7 zile in orasul Bragadiru si in comuna Chiajna, incepand cu data de 11.12.2020, ora 22:00", a anuntat, vineri seara, Prefectura Ilfov.Prelungirea masurii de carantinare zonala pentru cele doua localitati ilfovene a fost propusa ca urmare a analizelor de risc zona focar intocmite de catre Directia de Sanatate Publica Ilfov si a avizelor emise de catre Institutul National de Sanatate Publica.Conform datelor transmise de catre DSP Ilfov, rata de incidenta cumulata calculata la data de 11.12.2020 este 8,85/1000 locuitori in orasul Bragadiru si 8.01/1000 locuitori in comuna Chiajna.