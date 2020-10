Carantina pentru 14 zile in localitatea Fantanele din Constanta dupa ce indicele de infectare a depasit opt cazuri la mia de locuitori

"Masura a fost luata ca urmare a depasirii ratei de incidenta cumulata, peste pragul de 3/1.000 locuitori. In acest moment, indicele, in localitatea din judetul Constanta, a ajuns la 8.41/1.000 de locuitori. Mai precis, din populatia totala de 1.664 de locuitori, pana in acest moment au fost confirmate, in ultimele doua saptamani, 14 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2", precizeaza prefectura intr-un comunicat de presa, dupa sedinta Comitetului Judetean de Urgenta.Conform Ordinului privind instituirea carantinei zonale, emis de catre Seful DSU, Raed Arafat , carantinarea localitatii presupune urmatoarele obligatii, care au intrat in vigoare la ora 14.00:* Se vor identifica toate persoanele cu domiciliul, resedinta ori adresa declarata in Fantanele;* Se limiteaza la maximum deplasarea persoanelor;* DSP Constanta va evalua prioritatea de testare a persoanelor din localitate;* Autoritatile locale si IPJ Constanta vor stabili rute ocolitoare;* Purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au implinit 5 ani, prezente in spatiile publice inchise si deschise;* Vor fi interzise urmatoarele activitati: evenimente private (nunti, botezuri, mese festive, etc.) in spatii inchise si deschise; activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, inclusiv a teraselor, in interiorul si exteriorul cladirilor; activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc; organizarea si desfasurarea de activitati in cinematografe si ale institutiilor organizatoare de spectacole si/sau concerte;* Oficializarea slujbelor religioase se poate face doar in exteriorul cladirilor, cu prezenta a maximum 20 de persoane;* Ordinea publica va fi asigurata de IJJ Constanta sau IPJ Constanta, dupa caz."Este un pas absolut necesar pe care a trebuit sa-l facem, pentru binele acelei comunitati. Nu este o masura populara, dar este calea cea mai sigura catre o revenire in Fantanele. Am incredere ca oamenii din Fantanele vor intelege ca aceasta carantinare este spre binele lor, iar autoritatile se vor asigura ca toate normele sunt respectate", a declarat Silviu-Iulian Cosa, prefectul judetului Constanta, citat in comunicat.In zona carantinata este permisa intrarea/iesirea pentru:* Transportul de marfa, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime si resurselor necesare desfasurarii activitatilor economice, precum si aprovizionarii populatiei;* Persoanele care nu locuiesc in zona carantinata, dar care desfasoara activitati economice sau in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale, sanitar, situatiilor de urgenta, administratiei publice locale, asistentei si protectiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publica, energetic, agriculturii, alimentatiei publice, alimentarii cu apa, comunicatiilor si transporturilor;* Persoanele care locuiesc in zona carantinata si desfasoara activitate profesionala in afara zonei carantinate;* Persoanele care realizeaza activitati agricole;* Deplasarea din alte motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copiilor/membrilor de familie, asistenta pentru varstnici, deces al unui membru in familie, etc.;* Deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata;* Urgente medicale;* Elevii care au domiciliul in zona carantinata, dar care urmeaza cursurile unor unitati de invatamant din alte UAT-uri pentru care nu este dispusa masura de carantina zonala.