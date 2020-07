Caras-Severin: Barbat arestat preventiv, dupa ce si-a violat fetita in varsta de cinci ani

Potrivit Politiei Judetene Caras-Severin, barbatul si-a violat fetita in urma cu o saptamana."In cursul noptii precedente, de 18 spre 19 iulie a.c., politisti de la Politia Municipiului Caransebes au retinut pentru 24 de ore un barbat de 44 de ani din Caransebes, banuit ca in urma cu o saptamana si-ar fi violat fiica de 5 ani. Astazi, Parchetul de pe langa Judecatoria Caransebes a formulat propunere de arestare preventiva in cauza, suspectul fiind prezentat Judecatoriei Caransebes, care a dispus arestarea preventiva, pentru 30 zile, a acestuia", transmite IPJ Caras-Severin.Vecinii au fost cei care au sesizat Politia."Ieri, 18 iulie, in jurul orei 20.40, politistii au fost sesizati de catre vecini cu privire la faptul ca o minora ar fi fost agresata sexual de catre tatal sau", mai transmite IPJ Caras -Severin.Barbatul locuia singur impreuna cu fiica acestuia, sotia fiind plecata in strainatate.Fetita a fost preluata de catre psihologi si reprezentanti ai Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras-Severin si dusa intr-un centru social, in vederea acordarii de asistenta de specialitate."In urma examinarii medico-legale, au fost identificate urme care sustin acuzatia de viol", arata sursa citata.In acest caz, politistii, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebes, au intocmit acte premergatoare savarsirii infractiunii de viol si efectueaza cercetari, in scopul tragerii la raspundere penala a barbatului.Barbatul de 44 de ani a fost dus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Politiei Judetene Caras-Severin, pentru 30 de zile.