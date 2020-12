Care sunt marile puncte de divergenta in negocierile intre PNL, USR-PLUS si UDMR. Posturile dorite de toate cele trei formatiuni

Cele trei formatiuni ar trebui sa clarfice toate aceste aspecte pana luni, 14 decembrie, cand presedintele a anuntat consultarii cu partidele care au obtinut mandate parlamentare in urma alegerilor din 6 decembrie, consultari la finalul carora ar urma sa anunte numele premierului, care are apoi la dispozitie 10 zile pentru a merge in Parlament cu o echipa guvernamentala si cu un program de guvernare.Negocierile se anunta dificile in conditiile in care PNL a decis sa-l propuna pe ministrul de Finante Florin Citu pentru postul de premier, el fiind agreat in principiu si de UDMR, in timp ce USR-PLUS il sustine pentru postul de sef al Executivului pe Dacian Ciolos . Un alt posibil punct de divergenta se anunta a fi conducerile Camerelor, dorite de fiecare dintre cele trei formatiuni care vor sa colaboreze. De asemenea, PNL, USR PLUS si UDMR vor trebui sa-si armonizeze programele de guvernare.Negocierile ar urma sa se desfasoare pe trei paliere - colaborarea parlamentara, posturile din Guvern si programul de guvernare - delegatiile celor trei formatiuni fiind structurate pe aceste domenii.In ceea ce priveste sefia celor doua Camere, PNL il sustine pe Ludovic Orban pentru Camera Deputatilor, dar si USR ar vrea ca Dan Barna sa fie presedinte al Camerei Deputatilor sau, daca acest lucru nu este posibil, sa primeasca un post de vicepremier, au declarat surse din partid, pentru News.ro. Formatiunea nu exclude nici sefia Senatului pe care sa o preia actualul lider al senatorilor USR Radu Mihail.Referitor la sefiile Camerei Deputatilor si Senatului, cei de la UDMR sunt pregatiti si dispusi sa ocupe orice functie cheie in viitorul Parlament, au declarat pentru News.ro, surse din partid.Vorbind despre structura Guvernuluisi impartirea posturilor, prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan declara miercuri ca vor fi maximum 18 ministere in viitorul Guvern, iar PNL va propune la negocierile cu USR-PLUS si UDMR sa mearga pe procentele obtinute la alegerile parlamentare si anume liberalii sa aiba 10 sau 11 ministri, Alianta sa aiba 5-6 ministri, iar Uniunea sa aiba doi ministri.Din punctul de vedere al USR PLUS, discutiile ar trebui sa inceapa cu atribuirea postului de premier, alianta sustinandu-l pe Dacian Ciolos. Legat de acest aspect, primarul Timisoarei Dominic Fritz , care face parte din echipa de negociere a USR PLUS pentru formarea noului Guvern, afirma ca premierul si presedintele Camerei Deputatilor nu pot fi de la acelasi partid, intr-un "parteneriat adevarat", sugerand astfel ca nu agreeaza varianta in care Florin Citu ar fi prim-ministru iar Ludovic Orban presedinte al Camerei si ca liberalii ar trebui sa opteze intre cele doua functii.Portofoliile pe care la va detine fiecare partid sunt o potentiala tema de divergenta, fiecare dorindu-si ministere-cheie.USR-PLUS si-ar dori mai multe ministere, cel putin unul avizator, optiunile fiind Finante, Justitie, Dezvoltare sau Fonduri Europene.UDMR sustine varianta ca premier sa fie Florin Citu si doreste sa aiba 2-3 portofolii in noul Executiv.Pe de alta parte, PNL ar fi dispus sa renunte la portofoliul Justitie din viitorul Executiv in favoarea USR-PLUS, insa nu si la Finante. De asemenea, alte ministere pe care liberalii le-ar dori sunt Aparare, Externe, Economie, Interne, Dezvoltare si Transporturi.PNL ar mai fi dispus sa renunte la Sanatate, daca Alianta USR-PLUS vrea neaparat portofoliul pentru Vlad Voiculescu , cat si la Ministerul Muncii, Ministerul Sportului, Ministerul Educatiei, Ministerul Agriculturii si cel al Culturii.Programul de guvernare al viitorului Cabinet va fi si el negociat, cele trei formatiuni trebuind sa-si armonizeze obiectivele din propriile programe."Vrem un guvern - si asta nu este negociabil - care sa-si asume, cu adevarat, niste reforme profunde in toate domeniile statului. Nu putem sa continuam asa. (...) Asta trebuie sa se reflecte in Programul de guvernare al noului guvern", a declarat, vineri seara, la Digi 24, primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, membru in echipa de negociere USR PLUS.La randul sau, UDMR vrea modificarea Planului de Rezilienta si Redresare care sa includa masuri pentru dezvoltarea Transilvaniei, in sensul dezvoltarii infrastructurii feroviare, rutiere, cat si dezvoltarea zonei rurale. UDMR va mai insista asupra unor prioritati privind mediul si sustinerea fermierilor.Conform articolului 103 din Constitutie, presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru, in urma consultarii partidului care are majoritatea absoluta in Parlament ori, daca nu exista o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate in Parlament. Potrivit rezultatelor anuntate de BEC, la Camera PSD a obtinut 28,9%, PNL- 25,19%, USR PLUS - 15,37%, AUR - UDMR - 5,74%, 9,08%. La Senat, PSD are 29,32%, PNL- 25,58%, USR PLUS - 15,86%, AUR - 9,17%, UDMR - 5,89%Candidatul pentru functia de prim-ministru cere, in termen de 10 zile de la desemnare, votul de incredere al Parlamentului asupra programului si a intregii liste a Guvernului.Programul si lista Guvernului se dezbat de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna. Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.