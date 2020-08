Caritatea pe timp de pandemie. Cui, cat si cum mai doneaza romanii

Comanzi si donezi

Donatii pentru huburi digitale dedicate tinerilor

Cele mai multe cauze care au fost sprijinite in aceasta perioada au fost legate noul coronavirus . Insa nu toate.Unul din patru copii cu varsta sub 1 an din Romania are nevoie de kinetoterapie, arata statisticile, iar multi dintre parintii acestor copii nu-si permit astfel de terapii. Andreea Tamas este fundraiser la Asociatia KinetoBebe, unde zilnic vin peste 100 de copii in cele trei centre din Bucuresti, copii care sufera de diferite dizabilitati motorii usoare, medii si grave. Cei mai multi parinti reusesc sa sustina terapia, insa sunt si multi care nu pot face acest lucru pe termen lung.In luna martie, cand toate proiectele offline - prin care reuseau in mod traditional sa asigure in jur de 20-40 de burse de terapie lunar - au fost stopate, Andreea Tamas a trebuit sa regandeasca intreaga strategie de fundraising."Activitatea centrelor a fost complet suspendata, insa copiii aveau nevoie in continuare de sustinere. Astfel, Asociatia a derulat programe care au fost extinse si catre copii care nu erau pacienti ai clinicilor. #Facem_sport_acasa - un program de exercitii fizice destinat celor mici - a fost accesat online de mii de parinti si copii din toata tara.Pentru parintii copiilor cu dizabilitati sau deficiente a fost infiintat KinetoTel - un serviciu de consultanta gratuit. Colegii mei au facut si fac in continuare webinarii pe diferite teme si cu adresabilitate diversa, de la bebelusi pana la copii mari. Vorbim de terapie, dar si de kinetoprofilaxie. Fiecare webinar este urmarit de mii de persoane, semn ca exista interes continuu pentru dezvoltarea armonioasa a copiilor", a explicat Andreea Tamas pentru Ziare.com.Pentru a sustine activitatea pe perioada inchiderii centrelor, Andreea a avut ideea de a incepe sa stranga fonduri printr-un grup de donatii pe Facebook - Bine de Purtat - bazar caritabil, unde antreprenori mai mari sau mai mici au donat diverse obiecte sau servicii, sumele stranse mergand catre KinetoBebe.Asa s-au strans in doua luni 20.000 de lei, fonduri folosite pentru a adapta sediile la noile conditii de desfasurare a activitatii si la a ne sustine in perioada suspendarii.Odata cu redeschiderea sediilor, a revenit si nevoia de a sustine financiar bursele de terapie pentru copiii cu deficiente motorii si nu numai. Cum evenimentele offline consacrate, cum ar fi "Cooking Charity" - workshopuri de cooking alaturi de chefi celebri, Daruieste ziua ta - petrecere caritabila si multe altele - sunt in continuare aproape imposibil de organizat, Andreea a gandit un nou proiect, de data aceasta dedicat zonei de business.Astfel, reunind noua antreprenori si un creator de continut, Asociatia KinetoBebe a lansat proiectul caritabil #10cuIubire, prin care isi doreste sa stranga lunar fondurile necesare pentru asigurarea a 40 de burse de terapie pentru copii cu patologie complexa. Beneficiarii au varste cuprinse intre 0 si 16 ani si vor participa la programe de recuperare care includ kinetoterapie, psihologie si logopedie."Sunt multe cauze unde este exploatata latura emotionala a celor ce doneaza. Noi ne-am dorit sa evitam aceasta expunere a copiilor. Tocmai de aceea, am ales o abordare diferita pentru cei care iau parte la acest proiect, oferindu-le un alt fel de proiect, in care brandurile primesc vizibilitate in fata unei audiente relevante si active, iar copiii primesc fondurile necesare pentru a-si continua terapia", a precizat Andreea Tamas.Un alt tip de fundraising se intampla la Libris.ro, cea mai mare librarie online din Romania, care are o traditie in colaborarea cu Salvati Copiii. Mecanismul de donatie este simplu: clientii librariei online pot opta pentru a dona o suma odata cu plasarea comenzii de carte. Perioada pandemiei i-a facut si pe clientii Libris.ro sa fie mai generosi.Astfel, potrivit datelor oferite Ziare.com, in perioada starii de urgenta, 15 martie 2020 - 15 mai 2020, clientii Libris.ro au donat catre Salvati Copiii Romania 113.122 lei, cu 12% ai mult decat in perioada similara a anului 2019. Tot raportat la aceasta perioada constatam si o crestere a mediei donatiei, de la 4,56 lei la 5,47 lei. Cea mai mare donatie inregistrata in aceasta perioada este 200 lei si nu a fost una singura."Pentru a veni in sprijinul sistemului medical in aceasta perioada de incercare, am decis sa donam catre aceeasi cauza, Fondul pentru Spitale deschis de catre Salvati Copiii Romania, 10% din valoarea totala a comenzilor plasate pe 23 aprilie, de Ziua Intarnationala a Cartii si Drepturilor de Autor. Si astfel, 26.700 lei au ajuns, sub forma de materiale de protectie (masti, halate, salopete, manusi, ochelari de protectie, dezinfectanti si dezinfectante biocide), la Spitalul de Urgenta Petrosani. Judetul Hunedoara era la acea data pe locul 4 in tara pe lista judetelor afectate de aceasta criza sanitara", a precizat Laura Teposu, CEO si fondator Libris.ro.In paralel cu actiunile realizate impreuna cu Organizatia Salvati Copiii, la inceputul pandemiei, Libris.ro a donat catre Spitalul de Copiii Brasov 15.547 lei, bani necesari achizitionarii unui aparat performant de oxigenare si materiale de protectie impotriva pericolului Covid 19.Hub-urile de tehnologie lansate de Digital Nation in prima jumatate a acestui an vor fi amenajate cu scaune Herman Miller si dupa principii Living Office, printr-o donatie din partea Workspace Studio, firma orientata catre amenajari de birouri dupa concepte de ergonomie. Tinerii care acceseaza huburile de tehnologie vor avea astfel acces nu doar la mentorat digital si resurse pentru a deveni o noua generatie tech performanta, ci si la educatie in ceea ce priveste standardele contemporane de office design."Vedem cum huburile de tehnologie din tara, in special in orase medii din Romania, produc o transformare foarte puternica la nivel de comunitate in regiune. Ca tanar care se formeaza in orase precum Piatra Neamt, Alba Iulia sau Oradea, sa ai ocazia sa devii membru intr-un hub smart care arata ca un spatiu ultra-modern de birouri, e ca si cum ai aduce Bucurestiul acolo in fiecare dupa-amiaza si weekend", a declarat Paul Apostol - fondator Digital Nation."Educatia in ceea ce priveste ergonomia si designul orientat catre oameni reprezinta un demers constant pentru Workspace Studio. Multe lucruri ar arata mai bine in Romania daca nivelul de educatie ar fi mai ridicat si cred ca este datoria fiecaruia dintre noi sa sustinem educatia, intr-un fel sau altul.", sustine Horatiu Didea - Managing Partner Workspace Studio.