VIDEO Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, despre pacientii transferati din Piatra-Neamt: "Avem tot ce ne trebuie sa ii ingrijim. Am adus personalul de acasa"

"La sectia exterioara de la Letcani suntem pregatiti sa primim cei sase pacienti de la Spitalul de la Piatra Neamt. Suntem alaturi de colegul nostru si de cei zguduiti de aceasta tragedie. Avem tot ceea ce ne trebuie sa ingrijim pacientii cu Covid-19. Am adus personalul de acasa. De luni vor ajuta si cei de la DSP.Pacientii adusi nu pun probleme deosebite pe drum si din cauza arsurilor. Primul deja a ajuns. Doar doi din cei sase sunt intubati. Personalul detasat care prin noua modificare legislativa se poate realiza pentru o perioada de 30 de zile si ulterior se pot prelungi si cu alte persoane.De luni dorim sa facem rost de 15 asistente, 15 infirmiere si 2 doctori cu experienta de ATI. Maine de in nou vom chema de acasa, graficele s-au modificat. Dorim sa reorganizam. Avem 18 paturi care sunt date in momentul de fata si 9 paturi de ATI.Avem statia de oxigen cu butelie. De atatea luni, aceste fabrici de oxigen lucreaza la capacitate maxima. Aparatatura de la boli infectioase este de data recenta, multe dintre utilaje le-am schimbat in ultimii doi ani.Sunt pacienti pozitivi cu Covid-19. Acestia sunt critici de terapie intensiva. Vor si preluati direct in zonele de la Letcani. Se mai deschide un salon, momentan din cele sase paturi, doua locuri libere mai erau in urma cu doua ore. Se elibereaza tot ce am socotit impreuna cu cei care organizeaza cu toti pacientii cu probleme de la Neamt. Vom incerca sa rezolvam problemele de personal de aici incolo. Practic vorbim de inca un salon de terapie intensiva care se deschide la Letcani. In total vor fi 18 locuri", a declarat Carmen Dorobat, potrivit ziarpiatraneamt.ro