Carnagiu pe o sosea din Teleorman. Cinci oameni au murit, trei sunt in coma

Potrivit IPJ Teleorman, politistii Serviciului Rutier Teleorman au fost sesizati prin apel la numarul unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca pe DN 6, in afara localitatii Draganesti-Vlasca, s-a produs un accident de circulatie soldat cu victime omenesti."Coliziunea s-a produs intre o autoutilitara care tracta o platforma, autoutilitara in care se aflau opt persoane, si un autotren.In urma impactului, cinci persoane si-au pierdut viata, iar alte trei au suferit vatamari. Toate se aflau la momentul accidenrului in autoutilitara", a transmis IPJ Teleorman.Potrivit sursei citate, ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul indicand faptul ca, la momentul producerii accidentului, niciunul nu se afla sub influenta alcoolului.Politistii au intocmit dosar penal si continua cercetarile pentru a stabili cum a avut loc accidentul.